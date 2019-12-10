Скачать
Вторник, 10.12.2019
"Оснований для эйфории нет": Порошенко прокомментировал итоги "нормандского саммита"
"Оснований для эйфории нет": Порошенко прокомментировал итоги "нормандского саммита"
Загороднюк о разведении войск: Как хотела Россия не будет
Загороднюк о разведении войск: Как хотела Россия не будет
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен
Через 10 лет, а то и раньше: последние ледники в Тихом океане скоро растают
Последние ледники в Тихом океане скоро растают

Ночные табу: следуйте этим советам, если хотите хорошо выспаться по ночам

Ночные табу: следуйте этим советам, если хотите хорошо выспаться по ночам
17:54 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сомнологи назвали четыре табу, которые нужно соблюдать поздними вечерами.

Избегайте перед сном «общения» со смартфонами, планшетами и телевизором, если хотите хорошо высыпаться, дали совет немецкие специалисты.

Табу на спорт. Достаточные физические нагрузки на самом деле способствуют глубокому сну, но между тренировкой и сном должны пройти несколько часов. После физической активности мышцы не успокаиваются сразу, организм еще какое-то время находится в возбужденном состоянии. Ложиться спать в таком состоянии крайне вредно для нервной системы: бессонница и внезапные пробуждения посреди ночи в этом случае практически гарантированы.

Табу на плотную и пряную пищу. Если хотите хорошо выспаться по ночам, не следует есть по вечерам то, что долго и тяжело переваривается – еда должна быть легкой, не обременяющей пищеварение. Перченная и щедро приправленная разными специями пища также ухудшает сон, поскольку стимулирует кровообращение и тонизирует.

Табу на алкоголь. Люди, которые употребляют по вечерам алкогольные напитки, часто жалуются на плохой сон. Это неудивительно. Процесс метаболизма алкоголя вносит нарушения в привычные циклы сна, укорачивает фазу глубокого сна и повышает шансов на то, что вы будете просыпаться от любого постороннего звука.

Врачи объяснили, почему нельзя спать на животе

Табу на смартфоны, планшеты и телевизор. Голубоватый свет, исходящий от экранов приборов, мешает работе внутренних часов. В частности, под его воздействием уменьшается выделение гормона сна мелатонина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Сон, Табу, Здоровый сон, Сомнологи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
03 Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
04 Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
05 Маникюр на Новый год 2020: самые стильные идеи и новинки (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чем интересовались украинцы в 2019: лидеры Google поиска
Чем интересовались украинцы в 2019: лидеры Google поиска
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Милованов рассказал, когда зарплаты украинцев догонят польские
Милованов рассказал, что нужно для "зарплат как в Польше"
&quot;Матрица 4&quot;: каст фильма пополнился новым актером
"Матрица 4": каст фильма пополнился новым актером
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь