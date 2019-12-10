Ночные табу: следуйте этим советам, если хотите хорошо выспаться по ночам

Новости шоу бизнеса:Сомнологи назвали четыре табу, которые нужно соблюдать поздними вечерами.

Избегайте перед сном «общения» со смартфонами, планшетами и телевизором, если хотите хорошо высыпаться, дали совет немецкие специалисты.

Табу на спорт. Достаточные физические нагрузки на самом деле способствуют глубокому сну, но между тренировкой и сном должны пройти несколько часов. После физической активности мышцы не успокаиваются сразу, организм еще какое-то время находится в возбужденном состоянии. Ложиться спать в таком состоянии крайне вредно для нервной системы: бессонница и внезапные пробуждения посреди ночи в этом случае практически гарантированы.

Табу на плотную и пряную пищу. Если хотите хорошо выспаться по ночам, не следует есть по вечерам то, что долго и тяжело переваривается – еда должна быть легкой, не обременяющей пищеварение. Перченная и щедро приправленная разными специями пища также ухудшает сон, поскольку стимулирует кровообращение и тонизирует.

Табу на алкоголь. Люди, которые употребляют по вечерам алкогольные напитки, часто жалуются на плохой сон. Это неудивительно. Процесс метаболизма алкоголя вносит нарушения в привычные циклы сна, укорачивает фазу глубокого сна и повышает шансов на то, что вы будете просыпаться от любого постороннего звука.

Табу на смартфоны, планшеты и телевизор. Голубоватый свет, исходящий от экранов приборов, мешает работе внутренних часов. В частности, под его воздействием уменьшается выделение гормона сна мелатонина.