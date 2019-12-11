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Найдена еще одна причина повышенной тяги к сладкому

Найдена еще одна причина повышенной тяги к сладкому
00:55 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Ученые обнаружили, что причиной возросшей тяги к сладкому может быть недостаток сна.

Если вы незаметно для себя съедаете сразу плитку шоколада, подумайте, хорошо ли вы спите.Недосып и беспокойный сон резко повышают тягу к сладкому, в то время как полноценный ночной отдых оказывает противоположный эффект и улучшает контроль над стремлением употреблять определенные пищевые компоненты. Вывод об этом был сделан исследователями из Университета штата Мичиган (США).

Ученые вели наблюдение за группой из нескольких десятков добровольцев. Они обратили внимание, что высоким потреблением сахара в рационе отличались те участники, которые спали меньше. Особенно сильной зависимость между недосыпом и тягой к поеданию сладостей была у женщин – потребление продуктов с сахаром у них увеличивалось на 15%.

«Бессонница влияет на «центр вознаграждения» мозга и увеличивает выработку кортизола. Чрезмерный прием пищи связан с влиянием этого гормона», - констатировали научные специалисты.

Кроме того, на высокие уровни кортизола в организме могут указывать такие симптомы, как увеличение веса, прыщи, сильная усталость и повышенное артериальное давление, пояснили авторы проекта.

ТОП-5 продуктов для свежего дыхания

Также они указали на похожее исследование, проводившееся в Японии. Осуществившие его ученые заявили, что следствием плохого и недостаточного сна у человека может стать обостренное желание употреблять пищу с высоким содержанием насыщенных жиров.

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Сладкое, Сладости, Тяга к сладкому, Причины тяги к сладкому.
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