Скачать
Среда, 11.12.2019
"Не менее 40% от средней зарплаты": Соколовская поделилась планами по поднятию прожиточного минимума
"Не менее 40% от средней зарплаты": Соколовская поделилась планами по поднятию прожиточного минимума
Украина готовит правки в Минские соглашения
Украина готовит правки в Минские соглашения
Шахтер попрощался с Лигой чемпионов (Видео)
Шахтер попрощался с Лигой чемпионов (Видео)
Певица года: издание TIME назвало имя победителя
Певица года: издание TIME назвало имя победителя

Залог здоровья: почему правильный сон так важен для организма

Залог здоровья: почему правильный сон так важен для организма
21:28 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ни для кого не секрет, что качественный сон – залог здоровья и хорошего настроения.

Полноценный отдых благоприятно влияет не только на физическое, но и на эмоциональное состояние человека. Почему же так важно придерживаться правильного режима сна?

Ученые утверждают, что норма сна для здорового человека составляет 7-8 часов и для того, чтобы организм правильно функционировал важно ложиться и просыпаться в одно и тоже время. Еще с раннего возраста детей учат придерживаться определенного режима, но на каком-то этапе взросления эта привычка, к сожалению, исчезает.

Дело в том, что правильный режим сна помогает контролировать циркадные ритмы, отвечающие за работу всех систем организма. Многие надеяться на то, что, поработав ночью дополнительные несколько часов, они смогут "отоспаться" днем или на выходных, но организму такое решение совершенно не идет на пользу.

Ночные табу: следуйте этим советам, если хотите хорошо выспаться по ночам

Нарушение режима сна сильно отражается на здоровье, ведь организм не успевает восстановить силы, поэтому появляется постоянная усталость, сонливость, низкая работоспособность и депрессивное состояние.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Сон, Польза, Здоровый сон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Длинные каникулы и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество
02 Какой завтра праздник: обычаи, традиции 12 декабря
03 Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
04 Медики назвали болезни, от которых защищает кофе
05 Кабмин предложил повысить прожиточный минимум вдвое
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ранен украинский военнослужащий
День в ООС: ранен украинский военнослужащий
Угрозы &quot;Голосу&quot;: комитет Рады обратился в НАПК
Угрозы "Голосу": комитет Рады обратился в НАПК
Зеленский нашел замену Кривоносу
Зеленский нашел замену Кривоносу
Королевский биограф поведал, как принц Гарри называл Кейт Миддлтон
Королевский биограф поведал, как принц Гарри называл Кейт Миддлтон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь