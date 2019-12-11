Залог здоровья: почему правильный сон так важен для организма

Новости шоу бизнеса:Ни для кого не секрет, что качественный сон – залог здоровья и хорошего настроения.

Полноценный отдых благоприятно влияет не только на физическое, но и на эмоциональное состояние человека. Почему же так важно придерживаться правильного режима сна?

Ученые утверждают, что норма сна для здорового человека составляет 7-8 часов и для того, чтобы организм правильно функционировал важно ложиться и просыпаться в одно и тоже время. Еще с раннего возраста детей учат придерживаться определенного режима, но на каком-то этапе взросления эта привычка, к сожалению, исчезает.

Дело в том, что правильный режим сна помогает контролировать циркадные ритмы, отвечающие за работу всех систем организма. Многие надеяться на то, что, поработав ночью дополнительные несколько часов, они смогут "отоспаться" днем или на выходных, но организму такое решение совершенно не идет на пользу.

Нарушение режима сна сильно отражается на здоровье, ведь организм не успевает восстановить силы, поэтому появляется постоянная усталость, сонливость, низкая работоспособность и депрессивное состояние.