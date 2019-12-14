Скачать
Суббота, 14.12.2019
Президент Украины уважил ликвидаторов Чернобыльской АЭС
Президент Украины уважил ликвидаторов Чернобыльской АЭС
Сегодня - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Сегодня - День чествования участников ликвидации Чернобыльской трагедии
Теренс Кроуфорд - Егидиус Каваляускас: анонс чемпионского боя (Видео)
Теренс Кроуфорд - Егидиус Каваляускас: анонс чемпионского боя (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря

Почему нельзя кипятить воду больше одного раза

Почему нельзя кипятить воду больше одного раза
10:54 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Водопроводная вода содержит в себе массу примесей — от солей до минералов.

Оказывается, что повторно кипятить или даже подогревать вскипевшую один раз воду не только вредно, но и опасно.

Почему это опасно? Водопроводная вода содержит в себе массу примесей — от солей до минералов. Когда они нагреваются. их химический состав меняется. И эти изменённые вещества попадают в ваш организм вместе с повторно подогретой или дважды прокипячённой водой.

Чем чаще вы кипятите одну и ту же воду, тем опаснее для здоровья она становится. В такой воде образуются самые вредные вещества, как то: мышьяк, фториды, нитраты и даже мышьяк.

Прокипятив воду один раз, вы получаете гарантию, что избавили её от микробов. Но проделав эту процедуру с одной и той же водой дважды (или больше), вы лишь способствуете разрушению полезных веществ, содержащихся в воде, и превращению их в опасные летучие соединения.

Пагубное влияние вредных веществ из повторно прокипячённой воды:

Мышьяк

По данным Всемирной организации здравоохранения, самый большой риск для здоровья представляет именно это вещество. Мышьяк добавляют в водопроводную воду, чтобы убить в ней нежелательные микроорганизмы.

Недостаток калия в организме: важные признаки
Недостаток калия в организме: важные признакиЧитать полностью

Конечно, чтобы убить человека мышьяком из повторно прокипячённой воды, потребуются годы, но дело в том, что всё это имеет накопительный эффект. А последствия могут быть самые плачевные: периферическая нейропатия, поражения кожного покрова, расстройства в работе желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы почек, онкология.

Фтор

При кипячении часть соединений фтора, находящихся в воде, превращаются в фториды. Согласно данным исследований, проводимых гарвардскими профессорами на протяжении нескольких десятков лет, фториды оказывают негативный неврологический эффект и даже могут стать причиной отставании в умственном развитии детей. также он увеличивает риск возникновения бесплодия у женщин.

Нитраты

Наша жизнь и так пропитана нитратами — они используются повсеместно в пищевой индустрии в качестве консервантов. Но гораздо более опасными они становятся, когда подвергаются воздействия высоких температур. При кипячении нитраты преобразуются в нитрозамины, а эти вещества уже имеют непосредственное отношение к канцерогенам.

Недооценивать последствия просто не приходится: рак кишечника, пищевода, поджелудочной железы, моче-половой системы и лейкемия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вода, Здоровье, Советы медиков, Кипяченная вода, Почему нельзя кипятить воду больше одного раза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Незавидный "интерьер" жителей Северной Кореи: реальные фото
02 Планета все еще полна загадок: 25 видов живых существ, открытых в этом году
03 Долой таблетки: продукты, которые способны заменить лекарства
04 Президент Украины назначил четырех глав районов в двух областях
05 Весь епископат ПЦУ соберется на первый Архиерейский собор
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рад победе Джонсона на парламентских выборах в Британии
Гончарук рад победе Джонсона на выборах в Британии
Украинский военный получил боевую травму на фронте
Украинский военный получил боевую травму на фронте
Дождливо и сыро: в Украине задержится &quot;ноябрьская&quot; погода
В Украине задержится "ноябрьская" погода
В Сети появилась рождественская открытка семьи Уэст (Фото)
В Сети появилась рождественская открытка семьи Уэст (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь