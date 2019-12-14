Скачать
Суббота, 14.12.2019
Украина расширяет торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью
Украина расширяет торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью
В PEC посчитали, сколько журналистов были убиты в мире с начала 2019
Сколько журналистов были убиты в мире с начала 2019
Биатлон. Украинки остановились в шаге от медали в женской эстафете в Хохфильцене
Украинки остановились в шаге от медали в женской эстафете
Meizu запустила конкурс мобильной фотографии OMA
Meizu запустила конкурс мобильной фотографии OMA

Как снять стресс за несколько минут без лекарств и алкоголя

Смотрите фото (12)
Как снять стресс за несколько минут без лекарств и алкоголя
13:26 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Существуют простые и эффективные способы справиться со стрессом.

  • 1

    Когда мы подвергаемся влиянию негативных физических и моральных факторов, мы испытываем чувство усталости, раздражительности, разочарования, не можем сосредоточиться на важных вещах и постоянно о чем-то переживаем.

    Вот эти способы:

    Посмотреть забавное видео

    Короткое смешное или даже глупое видео может отлично перезарядить мозг и смягчить стресс. Также юмор помогает повысить продуктивность. Исследования показывают, что люди, которые во время работы периодически отвлекаются на забавные видеоролики и дают себе отдохнуть, справляются со сложными задачами быстрее.

  • 2

    Выпить чашку зеленого чая

    Аминокислота, содержащаяся в зеленом чае, уменьшает стресс-реакцию организма, когда человек сталкивается с трудностями. Зеленый чай действует на нервную систему успокаивающе.

  • 3

    Вдохнуть запах апельсина

    В 2012 году бразильские исследователи обнаружили, что запах апельсина может существенно снизить уровень стресса. Чтобы снять нервное напряжение, нанесите на кожу эфирное масло апельсина или же просто разрежьте свежий апельсин пополам и насладитесь его ароматом.

  • 4

    Ударить мячом об пол

    Любые повторяющиеся движения, такие как ходьба, ударение мячом об пол или о стены, вязание, рисование, раскрашивание или езда на велосипеде, помогают расслабиться. Постоянные повторения действий заставляют мозг сосредоточиться только на этом занятии и избавиться от тревожных мыслей и забот.

  • 5

    Прогуляться на солнце

    Люди, которые регулярно гуляют при солнечной погоде и работают при ярком солнечном освещении, реже подвергаются стрессу и другим психическим расстройствам, легче идут на контакт, меньше тянутся к углеводам и реже поправляются.

  • 6

    Решить головоломку

    Сконцентрированность на умственной задаче, например, на решении кроссворда, головоломки судоку или собирании пазлов – это отличный способ отдохнуть и справиться со стрессом.

  • 7

    Послушать любимую музыку

    Австралийское исследование показало, что прослушивание музыки во время выполнение сложной задачи помогает уменьшить стресс, снять тревожность, понизить давление, нормализовать частоту сердечных сокращений и уровень гормона стресса.

  • 8

    Сделать массаж рук

    Чтобы побороть стресс, не обязательно записываться на сеанс массажа всего тела. Расслабиться и уменьшить тревожность помогает массаж рук, который можно сделать самому себе прямо на рабочем месте.

  • 9

    Выполнить растяжку

    Большинство из нас в течение целого дня вынуждены сидеть в офисном кресле и концентрироваться на важных задачах. Чтобы избежать стресса, делайте короткие перерывы для растяжки. Участники исследования, проводимого учеными из университета Кентукки, отметили, что после нескольких упражнений на растяжку чувствовали себя счастливее и менее напряженно.

  • 10

    Глубоко подышать

    Глубокие вдохи и выдохи замедляют сердечный ритм, снижают давление и нормализуют уровень гормона стресса. Обеспечивая организм кислородом, глубокое дыхание улучшает самочувствие.

  • 11

    Погулять с домашним животным

    Большинство владельцев домашних животных согласятся с тем, времяпровождение с питомцем прекрасно избавляет от стресса. Собаки, кошки и другие домашние любимцы поднимают настроение и помогают отпустить напряжение. Аквариум в доме также снимает стресс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (12)

Все по теме:

Здоровье, Стресс, Советы медиков, Как снять стресс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Незавидный "интерьер" жителей Северной Кореи: реальные фото
02 Планета все еще полна загадок: 25 видов живых существ, открытых в этом году
03 Долой таблетки: продукты, которые способны заменить лекарства
04 Недостаток калия в организме: важные признаки
05 Президент Украины назначил четырех глав районов в двух областях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Данилов: Кибероружие станет номером один в мире в следующие пять-десять лет
Данилов: Кибероружие станет номером один в мире
На Донбассе сегодня тихо: сводка ООС
На Донбассе сегодня тихо: сводка ООС
Дождливо и сыро: в Украине задержится &quot;ноябрьская&quot; погода
В Украине задержится "ноябрьская" погода
Хоровая капелла Украинского радио получила премию имени Николая Леонтовича
Хоровая капелла Украинского радио получила премию имени Николая Леонтовича
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь