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Ранняя седина: с чес может быть связано появление "платиновых" волос

Ранняя седина: с чес может быть связано появление "платиновых" волос
15:43 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Существует несколько причин возникновения ранней седины.

Седина — это результат процесса обесцвечивания волос из-за утраты пигментов, которые отвечают за окрашивание волос в определенный цвет, вследствие чего волос заполняется пузырьками воздуха.

Такие пигменты называются меланины, их вырабатывают специализированные клетки — меланоциты. Функция меланоцитов постепенно регрессирует с годами из-за того, что волосяные фолликулы оказываются без необходимых полезных веществ и аминокислот. Как правило, активность меланоцитов уменьшается на 10-20% каждые 10 лет после 30-летнего возраста. По мере того, как поседение прогрессирует, меланоциты отмирают, пока не исчезнут совсем. В результате волосы приобретают серебристо- или желтовато-белый оттенок.

В данном случае речь шла о естественном, возрастном старении. Однако в последнее время седина нередко появляется у женщин и мужчин младше 30 лет. На этот процесс может повлиять большой спектр факторов:

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Наследственность

Очень часто седые волосы у людей появляются приблизительно в том же возрасте, что и у их отца с матерью. Также это зависит от природного цвета волос: раньше всех седеют блондины и рыжие.

Врожденные или перенесенные болезни

Большое количество седых волос в молодости может являться следствием врожденных, вирусных заболеваний, хронической простуды. Преждевременное появление седины может быть сигналом заболевания щитовидной железы, желудочно-кишечных заболеваний, нарушений в кровообращении и других проблем

 Стресс и частые нервные срывы

Длительная депрессия, постоянные ссоры и психические расстройства очень пагубно влияют на наше здоровье, в том числе и на состояние клеток волос. Из-за сильного выброса адреналина в кровь человек способен поседеть в очень быстрые сроки, независимо от возраста.

Питание с недостатком витаминов и белка

Появление большого количества седых волос может быть связано с рационом питания, в котором недостает белка, витаминов, а также таких полезных веществ, как фолиевая кислота, медь, йод, железо, кальций, цинк.

О какой болезни может говорить седина у мужчин

 Вредные привычки

На состояние волос большое влияние оказывает образ жизни. В частности, седину могут вызывать курение, а также частое употребление кофе и соли в больших количествах.

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Здоровье, Волосы, Причины, Ранняя седина, Седина.
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