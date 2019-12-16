Какие популярные продукты ускоряют процесс старения в организме

Новости шоу бизнеса:Некоторая еда приводит организм к стремительному износу.

Со временем организм накапливает в себе различные молекулярные повреждения.

Международная группа ученых выяснила, что питание залежавшимися продуктами приводит к быстрому старению организма.

Специалисты провели опыты на мышах, дрозофилах и дрожжах и определили, что старые организмы приводят к собственному ускорению старения.

Исследователи из США и Южной Кореи решили проверить одну из ключевых гипотез о причинах старения. Она заключается в том, что со временем организм накапливает в себе различные молекулярные повреждения: от соматических мутаций и трансформации экспрессии генов до метилирования ДНК и повреждения клеток из-за окисления.

Если гипотеза верна, то поедание старых организмов, в которых эти молекулярные повреждения уже есть, ускоряют старение.