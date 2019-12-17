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6 неоспоримых причин, почему стоит заняться плаваньем

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6 неоспоримых причин, почему стоит заняться плаваньем
00:01 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Плаванье, одно из самых популярных видов спорта, которое творит с нашим организмом приятные чудеса.

  • 1

    Поэтому плавание подходит для человека любого возраста и конституции, потому, каждый из нас может адаптировать занятия плаванием под свои индивидуальные потребности.

    Учитывая это, эксперты рассказали о пользе этого спорта для здоровья.

    Улучшает кровообращение

    Во-первых, плавание заставляет активно работать наше сердце. Это позволяет нам эффективнее сжигать жиры.На этом польза плавания не заканчивается. Мы прилагаем усилия, толкая воду и продвигая тело вперёд. Благодаря этому наша мускулатура остаётся в тонусе.

    Чтобы усилить этот эффект, мы рекомендуем тебе использовать некоторые специальные приспособления, например, доску. Это позволит усилить работу одних мышц и уменьшить напряжение других.Можешь чередовать спокойное плавание с интенсивным. Последнее увеличит частоту сердечного ритма, а жировые клетки будут сгорать быстрее.

  • 2

    Улучшает фигуру

    Во-первых, плавание заставляет активно работать наше сердце. Это позволяет нам эффективнее сжигать жиры.На этом польза плавания не заканчивается. Мы прилагаем усилия, толкая воду и продвигая тело вперёд. Благодаря этому наша мускулатура остаётся в тонусе.

    Чтобы усилить этот эффект, мы рекомендуем тебе использовать некоторые специальные приспособления, например, доску. Это позволит усилить работу одних мышц и уменьшить напряжение других. Можешь чередовать спокойное плавание с интенсивным. Последнее увеличит частоту сердечного ритма, а жировые клетки будут сгорать быстрее.

  • 3

    Снижает уровень стресса

    Также плавание полезно и для нашего душевного здоровья. Для занятия этим видом спорта нам требуется высокая концентрация. Как и другие виды спорта, плавание стимулирует выработку гормона радости серотонина и снижает уровень кортизола, который связан со стрессом.

    В отличие от бега, плавание требует большого внимания. В зависимости от выбранного стиля, нам приходится выполнять те или иные движения. Для этого нам необходима концентрация. В результате чего негативные мысли покидают наше сознание.Пока мы находимся в воде, весь мир для нас исчезает, остаются только наше тело, наши движения и вода.

  • 4

    Расслабляет мускулатуру

    Когда отступает стресс, наша мускулатура расслабляется. Как известно, напряжение и контрактуры возникают тогда, когда наши мускулы оказываются слишком слабыми для противостояния проблемам, которые подстерегают нас изо дня в день.

    Движения, которые мы выполняем в воде, возрождают к жизни наши мускулы, расслабляя их напряжённые участки. У некоторых из нас нервное напряжение приводит к возникновению болей в шее и спине. Если это ваш случай, то обязательно обратите внимание на плавание.

  • 5

    Повышает нашу самооценку

    Представьте себе этот момент, когда вы выходите из бассейна. Нет стресса, нет болей, а ваша фигура с каждым днём становится все лучше. Это приносит большую радость и удовлетворение, правда?.. Подумайте о том, что сейчас только восемь утра, а вы готовы вступить в новый день полными энергии и в хорошем настроении.

    В результате вам станет легче справиться с работой и поддерживать отношения с окружающими людьми. Ваш день пройдёт на позитивной волне, спокойно и легко, а ночью у вас не будет никаких проблем со сном.

    Благодаря этому ваша самооценка станет выше, а здоровье — крепче.Когда мы начинаем день в хорошем самочувствии и с позитивным настроем, все складывается благоприятно. В результате вы остаётесь довольными собой.

Почему нельзя кипятить воду больше одного раза

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Здоровье, Красота, Спорт, Плаванье, Польза плаванья.
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