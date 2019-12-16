Мужчины и вегетарианство: быть или не быть?

Новости шоу бизнеса:Вегетарианство мужчине практиковать можно, но следует обратить особое внимание на нутриенты, от нехватки которых чаще всего страдают те, кто отказался от мяса.

Отказ мужчин от белка негативно отражается на способности к воспроизводству у последующих поколений

Отсутствие мяса в рационе отца сильно сказывается на фертильности его детей, выяснили биологи в ходе исследования.

Оказалось, сперматозоиды у потомства становились ленивыми при нехватке белка в рационе родителя. Обилие белка производило обратный эффект.

Более того, низкий уровень белка был связан с ослабленным иммунитетом. А при большом количестве белка в рационе отцов у их сыновей репродуктивные и метаболические процессы протекали активнее.

Между тем, ученые пока не выяснили, как влияет обилие белка в рационе матери на показатели детей.

Напомним, питание маленького ребенка, особенно которому еще не исполнилось двух лет, существенно отличается от взрослого. Ведь организм малыша еще слишком чувствителен, поэтому некоторые продукты особенно негативно влияют на его состояние.