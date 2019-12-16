Оказывается вредно: почему не стоит пить горячий чай при простуде

Новости шоу бизнеса:При простуде рекомендуется пить больше жидкости, однако это не относится к горячему чаю.

Диетологи говорят, что простудные заболевания часто сопровождаются высокой температурой. В таком случае горячий чай из-за разогревающего эффекта может ухудшить состояние.

Более того, напиток оказывает мочегонное действие, а при температуре человек и без этого теряет много жидкости из-за активного потоотделения.

Кроме того, специалист посоветовала с осторожностью чаевничать людям, страдающим гипертонией, атеросклерозом и бессонницей.

Диетолог порекомендовала пить некрепкий чай и только в первой половине дня.