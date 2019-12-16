Нарушение сна: Супрун назвала основные причины бессонницы

Новости шоу бизнеса:Сон является фундаментальной потребностью человека. У здорового человека он должен длиться семь-девять часов.

Качественный сон будет в том случае, если будет начинаться и заканчиваться в одно и то же время.

Ульяна Супрун объяснила, почему опасно игнорировать проблемы со сном и как распознать нарушения. К кому обращаться за помощью и какие могут быть причины бессонницы.

Очень часто расстройства сна принимают за безответственное отношение к себе. Другая крайность – обесценивание сна, считая, что он занимает слишком много времени, которое можно быть бы провести с "большей пользой", или, наоборот, считают сон способом уйти от реальности и собственных проблем.

Какие бывают расстройства сна

Инсомния (бессонница).

Гиперсомния (повышенная сонливость).

Нарушение дыхания.

Суточное (связанные со сменой дня и ночи) нарушение ритма сна и бодрствования.

Расстройства движения.

Парасомния (снохождения, ночные кошмары, сонный паралич).

"Медицинскими причинами расстройств сна могут быть заболевания общего характера, гормональные перестройки, депрессия, расстройства кровообращения, злоупотребление алкоголем. Расстройства сна могут иметь посттравматический характер и быть следствием стресса", – объясняет Ульяна Супрун.

Стоит беспокоиться, если

вам трудно заснуть;

вы не можете проснуться утром;

вы чувствуете значительную потребность во сне;

вы часто просыпаетесь посреди ночи;

ваш сон непродолжительный;

вы постоянно хотите спать днем;

вы чувствуете себя тревожно после пробуждения;

у вас яркие тяжелые сновидения;

вы спите долго, но просыпаетесь усталым/ой;

родные говорят, что вы храпите, задерживаете дыхание или двигаетесь во время сна.

Когда обращаться к врачу

Обратиться к врачу следует, если нарушение сна длится в течение месяца.

При необходимости врач направит вас к специалисту. Если в последнее время вы переживали сильный стресс или догадываетесь, что расстройство сна связано с психологическими проблемами, обратиться стоит к психологу или сомнотерапевту.

Диагностика расстройств сна должно происходить комплексно, в сотрудничестве нескольких специалистов.

Клинический опрос поможет выяснить причины нарушения сна и что следует лечить в первую очередь: расстройство сна как самостоятельное заболевание, расстройство сна и сопутствующее заболевание или только сопутствующее заболевание.

При необходимости вас должны перенаправить к специалистам с узкой специализацией.