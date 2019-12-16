Скачать
Понедельник, 16.12.2019
МИД: Действия РФ в Украине попадают под определение агрессии в соответствии с резолюции ООН
МИД: Действия РФ в Украине попадают под определение агрессии в соответствии с резолюции ООН
Укрепление гривни: в НБУ рассказали о последствиях для экономики
Укрепление гривни: в НБУ рассказали о последствиях для экономики
Иньеста: Зозуля не хотел ехать на матч против Райо
Иньеста: Зозуля не хотел ехать на матч против Райо
Евровидение-2020: Руслана выступила на гала-шоу звезд в Амстердаме (Фото, Видео)
Евровидение-2020: Руслана выступила на гала-шоу звезд в Амстердаме (Фото, Видео)

Нарушение сна: Супрун назвала основные причины бессонницы

Нарушение сна: Супрун назвала основные причины бессонницы
20:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сон является фундаментальной потребностью человека. У здорового человека он должен длиться семь-девять часов.

Качественный сон будет в том случае, если будет начинаться и заканчиваться в одно и то же время.

Ульяна Супрун объяснила, почему опасно игнорировать проблемы со сном и как распознать нарушения. К кому обращаться за помощью и какие могут быть причины бессонницы.

Очень часто расстройства сна принимают за безответственное отношение к себе. Другая крайность – обесценивание сна, считая, что он занимает слишком много времени, которое можно быть бы провести с "большей пользой", или, наоборот, считают сон способом уйти от реальности и собственных проблем.

Какие бывают расстройства сна

  • Инсомния (бессонница).

  • Гиперсомния (повышенная сонливость).

  • Нарушение дыхания.

  • Суточное (связанные со сменой дня и ночи) нарушение ритма сна и бодрствования.

  • Расстройства движения.

  • Парасомния (снохождения, ночные кошмары, сонный паралич).

"Медицинскими причинами расстройств сна могут быть заболевания общего характера, гормональные перестройки, депрессия, расстройства кровообращения, злоупотребление алкоголем. Расстройства сна могут иметь посттравматический характер и быть следствием стресса", – объясняет Ульяна Супрун.

Стоит беспокоиться, если

  • вам трудно заснуть;

  • вы не можете проснуться утром;

  • вы чувствуете значительную потребность во сне;

  • вы часто просыпаетесь посреди ночи;

  • ваш сон непродолжительный;

  • вы постоянно хотите спать днем;

  • вы чувствуете себя тревожно после пробуждения;

  • у вас яркие тяжелые сновидения;

  • вы спите долго, но просыпаетесь усталым/ой;

  • родные говорят, что вы храпите, задерживаете дыхание или двигаетесь во время сна.

Когда обращаться к врачу

Обратиться к врачу следует, если нарушение сна длится в течение месяца.

При необходимости врач направит вас к специалисту. Если в последнее время вы переживали сильный стресс или догадываетесь, что расстройство сна связано с психологическими проблемами, обратиться стоит к психологу или сомнотерапевту.

На пути к победе: исследование доказало, что от герпеса можно избавиться навсегда

Диагностика расстройств сна должно происходить комплексно, в сотрудничестве нескольких специалистов.

Клинический опрос поможет выяснить причины нарушения сна и что следует лечить в первую очередь: расстройство сна как самостоятельное заболевание, расстройство сна и сопутствующее заболевание или только сопутствующее заболевание.

При необходимости вас должны перенаправить к специалистам с узкой специализацией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Сон, Советы, Проблемы, Врач, Проблемы со сном, Расстройства сна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого в Украине наиболее высокие зарплаты и кого ищут работодатели
02 Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 декабря
04 В Украине поменяются правила пользования банковскими карточками: что важно знать
05 Маникюр 2020: потрясающие варианты зимнего дизайна ногтей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мне работа нравится&quot;: Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)
"Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке
&quot;Жму руку!&quot;: Зеленский поддержал Зозулю
"Жму руку!": Зеленский поддержал Зозулю
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.12. – 15.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
СМИ: Тома Круза строит серьезные отношения с актрисой (Фото)
СМИ: Тома Круза строит серьезные отношения с актрисой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь