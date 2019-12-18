Ученые выяснили, способен ли кофе вызвать нарушения сна

Новости шоу бизнеса:Кофеин, поступивший в организм в вечернее время, никак не влияет на сон.

Принято считать, что кофе обладает тонизирующим эффектом и становится причиной бессонницы, если выпить его во второй половине дня. Ученые из Америки проверили, насколько кофе нарушает сон, если употреблять этот напиток в течение 4 часов перед отходом ко сну, пишет meddaily.ru со ссылкой на Body and Soul.

В эксперименте принимали участие 785 человек. Эксперты наблюдали за испытуемыми в течение 5 164 суток. Все это время они оценивали качество сна участников с помощью специальных браслетов, а также фиксировали данные о количестве потребляемого алкоголя, никотина и кофеина.

Учитывая все возможные факторы, специалисты выяснили: кофеин, поступивший в организм в вечернее время, никак не влияет на сон. Но это наблюдение не распространяется на алкоголь и сигареты. По результатам исследования, курильщики спали меньше примерно на 42,47 минуты, чем некурящие люди.

Однако избыточное потребление кофе может спровоцировать проблемы со здоровьем. Эксперты из Австралии установили предельную норму – не более 6 чашек кофе в день.