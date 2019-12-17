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Медики рассказали о полезных свойствах грейпфрута

Медики рассказали о полезных свойствах грейпфрута
04:59 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Экзотический фрукт на 80 процентов состоит из воды и считается диетическим продуктом.

При этом грейпфрут улучшает работу мозга, сердца и сосудов, укрепляет иммунную систему, пишет МедикФорум. В фрукте есть антиоксиданты, снижающие «плохой» холестерин и давление. Кроме того, уменьшается вероятность появления опухолей.

По замечанию кардиологов из США, грейпфрут лучше других цитрусовых предотвращает возникновение инсульта у женщин. Исследование показало: риск уменьшается на 19 процентов, если употреблять фрукт ежедневно.

Эксперты объяснили, почему полезно пить воду натощак

Антиоксиданты в грейпфруте эффективно борются со старением, выводят свободные радикалы, что помогает «омолодить» организм на десять лет. Наличие витамина С позволяет быстрее восстановиться после простуды и защитить клетки от вредных микроорганизмов.

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Экзотические фрукты, Грейпфрут, Польза грейпфрута, Свойства грейпфрута.
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