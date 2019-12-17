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Выявлено неизвестное ранее свойство зеленого чая

Выявлено неизвестное ранее свойство зеленого чая
13:28 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Зеленый чай известен как один из самых полезных продуктов.

Зеленый чай помогает при заболеваниях костного мозга.

Известно, что зеленый чай богат антиоксидантами и питательными веществами. Он снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и способствует потере веса. Теперь ученые из Вашингтонского университета и их коллеги из Германии выяснили: компонент зеленого чая (галлат эпигаллокатехина) полезен для людей с множественной миеломой и амилоидозом — потенциально смертельными патологиями костного мозга.

Амилоидоз — нарушение белкового обмена. При одной из его форм, AL-амилоидозе, в плазме крови появляются аномальные легкие цепи иммуноглобулинов. Они могут накапливаться в разных органах, например, сердце и почках. Специалисты хотели понять, как работают цепи. Также исследователей интересовало, как на цепи влияет галлат эпигаллокатехина.

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Ученые получили образцы легких цепей иммуноглобулинов 9 пациентов с патологиями косного мозга, ставшими причиной множественной миеломы либо амилоидоза. В ходе экспериментов специалисты установили, что галлат эпигаллокатехина переводил цепи в безопасное состояние.

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Здоровье, Зеленый чай, Советы медиков, Свойства зеленого чая, Свойство чая.
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