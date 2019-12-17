К каким проблемам приводит дефицит витамина B12: исследование

Новости шоу бизнеса:Ученые исследовали важность витамина В12 в организме человека и обнаружили, что уровень витамина B12 имеет прямую связь со способностью противостоять инфекциям.

Ученые из Университета Райса (США) обнаружили взаимосвязь между диетой и низким содержанием витамина В12 в организме человека и повышенным риском инфицирования. Недостаток витамина вредит здоровью на клеточном уровне, повреждая митохондрии.

Витамин В12 – нормы

Витамин B12 – один из восьми витаминов группы В. Витамин В12 (или цианокобаламин) необходим для образования эритроцитов, развития нейронов и синтеза ДНК.

И хотя витамин имеет определяющее значение для нашего организма, человеку нужно небольшое его количество.

Суточная норма для взрослого здорового человека составляет 3 мкг, детям немного меньше, а вот беременным и кормящим его нужно несколько больше, от 3,5 до 4 мкг в течение суток.

Как проходил эксперимент

Исследователи проводили эксперименты на круглых червях, поскольку в их организмах не производится витамин B12, они вынуждены получать его только из рациона.

Для того, чтобы отследить связь, ученые следили за двумя популяциями червей: одна группа получала в пище достаточное количество витамина B12, а рацион другой группы почти не содержал его.

Эксперимент показал, что полноценный рацион с высоким содержанием витамина B12 увеличивает устойчивость к множественным факторам стресса – влиянию патогенов, свободных радикалов, а также повышению температурного режима.

"Дефицит витамина В12 уменьшает способность организма метаболизировать аминокислоты, что приводит к токсическому накоплению частично переработанных продуктов, а это в свою очередь повреждает митохондрии клеток", – отмечают исследователи.

Результаты исследования помогут в борьбе с раком. Потому что, как считают ученые, подобный механизм можно использовать для повреждения митохондрии в злокачественных клетках.

Последующие исследования ученые будут проводить в этом направлении.

Витамин содержится в пище животного происхождения, в частности в красном мясе, печени, рыбе, яйцах, молоке. Веганам и вегетарианцам следует принимать В12 в добавках или инъекциях.