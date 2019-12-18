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Среда, 18.12.2019
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Врачи рассказали, кому полезно употреблять сахаросодержащие продукты

Врачи рассказали, кому полезно употреблять сахаросодержащие продукты
03:08 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:От сахара часто советуют отказываться, однако некоторым людям он необходим – например, тем, чья жизнь связана с физическими нагрузками.

Сахароза физиологически необходима для работы мышц, об этом рассказал диетолог Константин Заболотный. Поэтому при интенсивной физической работе, в условиях активных тренировок в рационе просто необходимо достаточное количество сахара. Все сахаросодержащие продукты, а в их ряду рис, картофель, макароны, виноград, бананы, булки, изначально были пищей тяжело работающих людей, отметил Заболотный.

«Чтобы восполнить недостаток сахарозы в мышцах при физическом труде, можно употреблять такие продукты, как рис, картофель или макароны», — считает диетолог.

По его словам, прежде всего нужно избегать продуктов с измененными вкусами, с усилителями вкуса. Евгений Заболотный констатировал, что безопасных для здоровья усилителей вкуса не существует. Так, широко известный во всем мире подсластитель аспартам, также известный как E 951, обладает свойством накапливаться в организме, оказывая при этом мембранно-токсическое действие.

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Людям, которые ведут малоподвижный образ жизни и много сидят из-за своей работы, диетолог рекомендует не употреблять продуктов с сахаром – в условиях отсутствия физической работы сахар будет содействовать росту не мышц, а жира. Тем, кто мало двигается и почти не испытывает силовых нагрузок, заявил диетолог, лучше отдать предпочтение фруктозе, получая ее за счет употребления фруктов и ягод. Это позволит обеспечить нормальный обмен веществ, заметил Евгений Заболотный.

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Сахар, Константин Заболотный, Сахаросодержащие продукты, Польза сахаросодержащих продуктов.
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