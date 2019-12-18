Врачи рассказали, кому полезно употреблять сахаросодержащие продукты

Новости шоу бизнеса:От сахара часто советуют отказываться, однако некоторым людям он необходим – например, тем, чья жизнь связана с физическими нагрузками.

Сахароза физиологически необходима для работы мышц, об этом рассказал диетолог Константин Заболотный. Поэтому при интенсивной физической работе, в условиях активных тренировок в рационе просто необходимо достаточное количество сахара. Все сахаросодержащие продукты, а в их ряду рис, картофель, макароны, виноград, бананы, булки, изначально были пищей тяжело работающих людей, отметил Заболотный.

«Чтобы восполнить недостаток сахарозы в мышцах при физическом труде, можно употреблять такие продукты, как рис, картофель или макароны», — считает диетолог.

По его словам, прежде всего нужно избегать продуктов с измененными вкусами, с усилителями вкуса. Евгений Заболотный констатировал, что безопасных для здоровья усилителей вкуса не существует. Так, широко известный во всем мире подсластитель аспартам, также известный как E 951, обладает свойством накапливаться в организме, оказывая при этом мембранно-токсическое действие.

Людям, которые ведут малоподвижный образ жизни и много сидят из-за своей работы, диетолог рекомендует не употреблять продуктов с сахаром – в условиях отсутствия физической работы сахар будет содействовать росту не мышц, а жира. Тем, кто мало двигается и почти не испытывает силовых нагрузок, заявил диетолог, лучше отдать предпочтение фруктозе, получая ее за счет употребления фруктов и ягод. Это позволит обеспечить нормальный обмен веществ, заметил Евгений Заболотный.