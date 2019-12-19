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Диетологи рассказали о пользе сельдерея для здоровья

Диетологи рассказали о пользе сельдерея для здоровья
04:11 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Специалисты перечислили, какие микроэлементы имеются в составе сельдерея.

Наличие в составе сельдерея микроэлементов и целой группы витаминов, среди которых A, B, C, E и K, делает овощ очень полезным. Люди, которые добавили этот продукт в свой постоянный рацион, регулярно получают не только их, но и аминокислоты. Они способствуют правильному обмену веществ и сжиганию лишних калорий.

Для людей, сидящих на диете, растение окажется очень полезным. Помимо этого оно снимает стресс и останавливает воспалительные процессы. Диетологи констатируют, особый баланс веществ, минералов и витаминов, имеющийся в растении, приводит к замедлению старения и укреплению иммунной системы.

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Эксперты советуют внимательнее относиться к сельдерею и не игнорировать его, поскольку он не только полезен, но и доступен. Тем не менее, богатый набор витаминов может стать источником аллергической реакции. Избежать возможных проблем можно, проконсультировавшись с врачом.

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