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Полезные продукты, которые замедлят процесс старения

Полезные продукты, которые замедлят процесс старения
06:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Не последнюю роль в процессе старении играет и питание, ведь, как известно, красота идет изнутри.

Замедлить процессы старение в организме и дольше оставаться молодой – мечта любой женщины.  Профессиональный диетолог-нутрициолог Лора Филиппова на странице в Instagram назвала целебный anti-age продукт, который поможет оздоровить и омолодить организм.

По словам эксперта, именно зелень помогает справиться с процессами старение и обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и макроэлементами для сохранения цветущего внешнего вида и отличного самочувствия.

Диетолог уверяет, что зелень — не тоже самое что овощи, поэтому они не взаимозаменяемы. Нам нужны и зелень, и овощи каждый день. Зелень — это большое количество клетчатки, антиоксидантов, кладезь витаминов и минералов и продукт anti-age.

Топ-8 видов зелени от нутрициолога:

Салат ромен — упругие и насыщенные листья, хорошая основа любого салата. Вкусно на любой бутерброд или просто вприкуску с чем угодно.

Майнгольд или листовая свекла — вкус с кислинкой. В составе есть сиринговая кислота, которая помогает нормализовать уровень сахара в крови и замедлить усвоение углеводной пищи.

Синий листовой салат — и цвет красивый, и высокое содержание йода (за это отвечает синий цвет листьев).

Руккола. «Я называю ее полезная горечь», — говорит эксперт.

Базилик — можно выбрать как зеленый, так и фиолетовый, в зависимости от предпочтений.

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Укроп и петрушка — классика всех салатов.

Зеленый лук — много каратиноида зеаксантина, да и просто очень вкусно.

Мята — и в чай, и в воду с имбирем, и в лед для умывания.

«Полезная привычка — добавлять немного зелени к каждой основной еде», — подчеркнула нутрициолог.

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Старение, Зелень, Полезные продукты, Как замедлить процесс старения, Лора Филиппова.
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