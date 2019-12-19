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Первые признаки заболеваний сердца

Первые признаки заболеваний сердца
09:07 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Раннее обнаружение таких болезней дает возможность избежать осложнений, а внесение позитивных изменений в образ жизни эффективно помогает их лечению.

Узнать о развивающемся сердечном недомогании бывает трудно, поскольку заболевания сосудов и сердца имеют свойство длиться в течение долгого времени с малозаметными симптомами.

Лечащие врачи рассказали об этом и дали картину тех неприятных проявлений, которые указывают на проблемы с сердцем.

Во многих случаях сердечнососудистые заболевания остаются незамеченными до момента возникновения значительных проблем, в том числе представляющих непосредственную угрозу для жизни (инсульт, инфаркт). 

Кардиологи назвали несколько симптомов болезни сердца, которые, по их словам, никогда не должны игнорироваться. Один из таких симптомов – это изменение в сердцебиении, когда учащенное биение перемежается с замиранием. Участившееся количество таких приступов может означать наличие аритмии и фибрилляции предсердий, отметили специалисты.

Также настораживающим симптомом, по словам кардиологов, является появление одышки. Если она проявляется во время прогулки или после легкой физической нагрузки, значит, есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, подсказывают медики.

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Кроме того, об ухудшении в состоянии сердца говорят отеки частей тела, не имеющие объяснения, — особенно, повторяющиеся и сочетающиеся с любым другим симптомом сердечного недомогания. В этом же ряду любая боль, которая ощущается в груди и отдает в левую руку, шею, челюсти или спину.

Участившиеся эпизоды внезапной усталости, слабости и головокружения тоже могут указывать на снижение сердечнососудистой активности, добавили ученые.

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Сердце, Здоровье, Лечение, Заболевание, Проблемы с сердцем, Болезнь сердца, Советы медиков.
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