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Продукты, которые помогают предотвратить онкологию

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Продукты, которые помогают предотвратить онкологию
03:30 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Диетологи разработали целый список альтернативных продуктов, защищающих от онкологии.

  • 1

    В последнее время все больше говорится о продуктах, провоцирующих рак, а какие из них помогают предотвратить онкологию.

    Эксперты всех мастей и уровней не перестают предупреждать о вреде употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Но при этом, как, оказывается, есть масса продуктов, которые в свою очередь активно борются со свободными радикалами и всячески стараются предотвратить появление онкологии.

    Капустные

    Это может быть белокочанная капуста, репа, брюква, брокколи, брюссельская капуста и другие подобные продукты. В каждом из них содержатся витамины С, В и К, магний, калий и другие полезные вещества. Все капустные вырабатывают ферменты детоксикации, задерживая тем самым появление рака и развитие болезни. К тому же они активно нейтрализуют воздействие канцерогенные веществ, которые возникают в процессе жарки мяса. Наибольше капустные полезны для профилактики рака легких, простаты и кишечника.

  • 2

    Ягоды

    Практически во всех ягодах содержится достаточно много витамина С и клетчатки. Больше всего эллаговой кислоты содержится в клубнике и малине. Именно она защищает от рака кожи, мочевого пузыря, легких, пищевода и груди. А вот в чернике много витаминов С и К, марганца, флавоноидов, стилбена – все они уменьшают воспаление. Много антиоксидантов есть и в клюкве. В общем, все ягоды содержат массу биологически активных элементов, которые эффективно защищают от рака и других хронических заболеваний.

  • 3

    Яблоки

    Это ценный источник клетчатки, витамина С. А еще в яблоках есть флавоноиды, обладающие противовоспалительным действием. Благодаря полезным веществам, яблоки защищают клетки от повреждений и убивают раковые клетки. Те, кто систематически употребляет яблоки, реже болеет раком легких и кишечника.

  • 4

    Вишня

    Этот плод — источник витамина С, бета-каротина, клетчатки, калия и других антиоксидантов.

  • 5

    Цельнозерновые продукты

    Продукты из цельнозерновой пшеничной и ржаной муки, цельнозерновые овсяные хлопья, ячмень, цельнозерновые кукурузные продукты, цельнозерновые продукты из проса, гречка, коричневый и дикий рис – все они имеют в своем составе биологически активные вещества, которые защищают организм от рака. Съедая 150-200 г ржаного хлеба, мы обеспечиваем организм половиной дневной дозы клетчатки.

    А еще против рака успешно борются льняное семя, все луковые растения, кофе, чай, тыква, салат, чили, помидоры. В качестве профилактики онкологии стоит налегать на морковь, цитрусовые, орехи, гранаты, дыни, арбузы, грибы, сою и другие.

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Питание, Рак, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Советы диетологов, Советы медиков, Онкологии.
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