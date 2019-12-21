Как избавиться от мигрени: 3 простых способа

Нужно в эти дни избегать тяжёлой пищи: жирного, острого и солёного и алкоголя. Как бы странно ни звучало, но лёгкий желудок – лучшая профилактика мигрени. Хорошим меню будут нежирное мясо с овощами, молочные продукты, фрукты.

Ограничить черный чай и кофе. Вместо них можно пить минеральную воду и травяные чаи с мятой, шалфеем или пустырником. Избавиться от головной боли помогает и валериана. Важно, чтобы тело получало достаточное количество чистой жидкости.

3

Во время геобури нужно избегать сильных нагрузок. Как физических, так и психологических. Лучше сосредоточиться на чем-то приятном, а выяснение отношений оставить на потом. Хорошим средством от мигрени будет прогулка на свежем воздухе. Можно просто проехать по дороге на работу или с работы на одну остановку меньше и пройтись пешком.