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Как избавиться от мигрени: 3 простых способа

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Как избавиться от мигрени: 3 простых способа
02:03 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Коварство мигрени в том, что против неё часто бессильны таблетки, если она уже накрыла. Лучше её не допустить. И помогают это сделать самые простые средств.

  • 1

    Нужно в эти дни избегать тяжёлой пищи: жирного, острого и солёного и алкоголя. Как бы странно ни звучало, но лёгкий желудок – лучшая профилактика мигрени. Хорошим меню будут нежирное мясо с овощами, молочные продукты, фрукты.

  • 2

    Ограничить черный чай и кофе. Вместо них можно пить минеральную воду и травяные чаи с мятой, шалфеем или пустырником. Избавиться от головной боли помогает и валериана. Важно, чтобы тело получало достаточное количество чистой жидкости.

  • 3

    Во время геобури нужно избегать сильных нагрузок. Как физических, так и психологических. Лучше сосредоточиться на чем-то приятном, а выяснение отношений оставить на потом. Хорошим средством от мигрени будет прогулка на свежем воздухе. Можно просто проехать по дороге на работу или с работы на одну остановку меньше и пройтись пешком.

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Здоровье, Мигрень, Головная боль, Как избавиться от головной боли.
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