ТОП-5 продуктов, которые обязательно нужно включить в свой рацион

1 Красная морская рыба Омега–3 жирные кислоты и витамин D, которыми богата красная рыба, являются частью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиологи из США советуют включить эти блюда с свое меню хотя бы 2-3 раза в неделю.

2 Специи и пряности Многие сушеные и свежие травы, которые кулинары добавляют в различные блюда для придания им вкуса и аромата, полезны для сердца. Розмарин, базилик и тимьян стоит добавлять в умеренном количестве в повседневные блюда, например, в "Бабочки из лосося".

3 Черные бобы Благодаря фолиевой кислоте, магнию и большому содержанию клетчатки черные бобы оказывают антиоксидантное воздействие на организм, поддерживая уровень холестерина и сахара в крови в здоровых пределах. Кроме того, вещества, входящие в состав продукта, снижают негативное воздействие стресса и защищают сердце от излишних нагрузок.

4 Красное вино Не все алкогольные напитки опасны для сердца. Разумное количество сухого красного вина, напротив, снижает уровень холестерина, защищая стенки сосудов от холестериновых бляшек. Но, разумеется, важно соблюдать умеренность!