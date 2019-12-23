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ТОП-5 продуктов, которые обязательно нужно включить в свой рацион

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ТОП-5 продуктов, которые обязательно нужно включить в свой рацион
03:21 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Американские врачи-кардиологи составили для своих пациентов список продуктов, который поможет защитить сердце.

  • 1

    Красная морская рыба

    Омега–3 жирные кислоты и витамин D, которыми богата красная рыба, являются частью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиологи из США советуют включить эти блюда с свое меню хотя бы 2-3 раза в неделю.

  • 2

    Специи и пряности

    Многие сушеные и свежие травы, которые кулинары добавляют в различные блюда для придания им вкуса и аромата, полезны для сердца. Розмарин, базилик и тимьян стоит добавлять в умеренном количестве в повседневные блюда, например, в "Бабочки из лосося".

  • 3

    Черные бобы

    Благодаря фолиевой кислоте, магнию и большому содержанию клетчатки черные бобы оказывают антиоксидантное воздействие на организм, поддерживая уровень холестерина и сахара в крови в здоровых пределах. Кроме того, вещества, входящие в состав продукта, снижают негативное воздействие стресса и защищают сердце от излишних нагрузок.

  • 4

    Красное вино

    Не все алкогольные напитки опасны для сердца. Разумное количество сухого красного вина, напротив, снижает уровень холестерина, защищая стенки сосудов от холестериновых бляшек. Но, разумеется, важно соблюдать умеренность!

  • 5

    Растительные масла

    Нерафинированные растительные масла – одни из лучших протекторов для сосудов, страдающих от повреждений и закупорки. Их рекомендуют добавлять в пищу каждый день.

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Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Советы медиков.
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