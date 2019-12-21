Новогодний стол: каких продуктов лучше избегать

Новости шоу бизнеса:Специалисты составили список продуктов, которыми в новогодние праздники не стоит злоупотреблять.

Скоро Новый год, поэтому большинство людей уже приступили к украшению дома, покупке подарков и задумались о блюдах, которые украсят праздничный стол. Но диетологи предупреждают, что некоторые продукты лучше исключить из меню, чтобы не навредить организму и фигуре.

И на первом месте оказался калорийный майонез, которым принято заправлять почти все салаты. Да, это вкусно, но очень вредно для здоровья. Майонез вместе с другими жирными продуктами негативно влияет на печень, а также затрудняет работу пищеварительной системы, поэтому появляются жалобы на боль и спазмы. Вместе майонеза эксперты советуют отдать предпочтение греческому йогурту.

Также не стоит увлекаться шампанским, несмотря на то, что это классический атрибут Нового года. Дело в том, что в составе этого напитка много сахара, а его пузырьки раздражают стенки желудочно-кишечного тракта, поэтому возникает постоянное чувство голода, а это может повлиять на вашу фигуру.

Диетологи советуют ограничить на новогоднем столе количество жирного мяса, а также копченых изделий. Свинину лучше заменить на мясо кролика или курицы, оно лучше усваивается и нагрузка на ЖКТ при этом минимальная.

Помимо этого, на праздник не рекомендуется есть много сладкого, ведь после плотного ужина, большое количество сахара может окончательно "подорвать" организм. Вместо конфет и тортиков лучше съесть свежих фруктов.