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Женщинам будет полезно: напитки, которые стоит добавить в рацион каждой

Женщинам будет полезно: напитки, которые стоит добавить в рацион каждой
18:00 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Врачи рекомендуют женщинам пить больше напитков, которые будут способствовать их хорошему самочувствию и красоте.

Правильное питание влияет на внешность и здоровье человека, поэтому ежедневный рацион должен быть правильно сбалансированным и полезным.  

Картофельный сок

Стоит регулярно включать в свое меню картофельный сок, ведь в нем содержаться витамины А, Е, К и группы В, а также фосфор, магний и калий. Этот напиток помогает эффективно очистить организм от шлаков и токсинов, он избавляет от отеков и изжоги. Для женского здоровья картофельный сок полезен тем, что хорошо лечит такие заболевания, как эрозия и миома матки, а также другие воспалительные процессы.

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Свекольный сок

О лечебных свойствах свекольного сока известно давно, ведь в его составе находится большое количество витаминов, минералов и других полезных веществ. В первую очередь, этот напиток помогает нормализовать работу нервной системы: избавляет от стрессов, утомления, бессонницы. Для женщины свекольный сок особенно полезен в период менструации и менопаузы (полстакана 2-3 раза в день), он способен облегчить состояние. Также напиток улучшает работу пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, снижает уровень "вредного" холестерина в крови.

Томатный сок

Продукты питания, на которых нельзя экономить

Ученые доказали, что этот сок благоприятно влияет на здоровье молочных желез. Кроме того, содержащийся в помидорах ликопин помогает регулировать уровень эстрогена, который в избытке повышает риски развитие раковых клеток. Томатный сок полезен для нервной системы, так как нормализует психологическое состояние и снимает напряжение.

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Питание, Здоровье, Напитки, Правильное питание.
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