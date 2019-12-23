Еще один плюсик в карму: новое полезное свойство кофе

Новости шоу бизнеса:Новое исследование показало, чем еще полезен кофеин.

Употребление кофе помогает снизить процесс отложения липидов в жировых клетках и выработку триглицеридов.

Кофеин помогает компенсировать негативные последствия неправильного питания, которое ведет к ожирению.

Эксперимент провели на крысах. Те их них, которые месяц потребляли кофеин из мате (чай с высоким содержанием кофеина), весили на 16% меньше и имели на 22% меньше жира, чем животные, употреблявшие мате без кофеина.

Количество потребленного крысами кофеина было эквивалентно четырем чашкам кофе в день для человека.