Натуральные продукты для борьбы с воспалением

Новости шоу бизнеса:Процесс воспаления является причиной длинного ряда заболеваний, начиная от аллергий, акне, кишечных проблем, заканчивая болями в суставах.

Процесс воспаления является причиной длинного ряда заболеваний, начиная от аллергий, акне, кишечных проблем, заканчивая болями в суставах. Чтобы избежать всех факторов, вызывающих воспаление в организме, – насыщенные жиры, рафинированный сахар, стрессы, инфекции, плохая экология – потребуется жить буквально в коконе. Это не представляется возможным, тем не менее, в ваших силах сбалансировать свой рацион натуральными растительными продуктами, не провоцирующими воспалительный процесс.

Изюм

Эта ягода полна антиоксидантами, успешными в борьбе против свободных радикалов в организме. По словам профессора Университета Восточного Иллинойса, «Употребление изюма, как и в целом фруктов, снижает маркер воспаления, известный как ФНО-альфа».

Базилик

Многие травы и специи обладают противовоспалительным эффектом: розмарин, тимьян, куркума, орегано, корица. Все эти перечисленные пряности вы добавите лишь щепотку в своё блюдо. Листья базилика, напротив, можно употреблять в первозданном виде.

Сладкий картофель

Богатый питательностью сладкий картофель, батат, очень полезен для здоровья сердца, кожи и состояния иммунной системы в целом. Продукты с высоким содержанием витаминов С и Е, каротиноидов, альфа- и бета-каротина, такие как батат, имеют противовоспалительный эффект.

Грецкий орех

Едва ли возможно найти орехи, которые не ослабляют воспаление, однако грецкие орехи в этом списке заслуживают почётное первое место. Грецкий орех содержит высокую концентрацию растительных омега-3, более 10 антиоксидантных фитонутриентов, а также полифенолы.