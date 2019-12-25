Врачи сообщили, что отказ от завтрака провоцирует ожирение

Новости шоу бизнеса:Такая привычка провоцирует развитие ожирения, показало новое исследование.

Портал Medicalxpress сообщил об исследовании ученых из Бразилии, которые установили, что типичный для подростков пропуск завтрака способствует появлению избыточного жира и преждевременных нарушений здоровья, включая диабет второго типа и сердечно-сосудистые отклонения.

Почему же развивается ожирение у подростков, которые казалось бы отказываются от еды? Исследователи сообщают, что дети, которые игнорируют утренние приемы пищи, чаще злоупотребляют перекусами по дороге в школу – главным образом, фастфудом. Авторы работы резюмировали, что отказ от завтрака провоцирует ожирение у подростков независимо от пола, места проживания и продолжительности сна.

Ведущий эксперт проекта, профессор Аугусто Сезар Феррейра де Мораес заявил: «Среди всех проанализированных видов поведения, связанных с энергетическим балансом, самая сильная корреляция наблюдалась между пропуском завтрака и повышенным уровнем маркеров ожирения».