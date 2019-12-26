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Четверг, 26.12.2019
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ТОП-5 полезных свойств творога
ТОП-5 полезных свойств творога

ТОП-5 полезных свойств творога

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ТОП-5 полезных свойств творога
00:04 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Какие же свойства творога диетологи считают наиболее полезными для здоровья?

  • 1

    Насыщает и сжигает жир. Творог надолго продлевает ощущение сытости, не вредя обмену веществ, – употреблять его можно даже перед сном. Творог идеален для людей, трепетно следящих за фигурой: он усваивается даже при непереносимости лактозы, содержит много белка и полезных микроорганизмов, а благодаря присутствию аминокислоты метионина действует как эффективный жиросжигатель.

  • 2

    Полезен при хронических болезнях. Творог прекрасно вписывается в питание людей, страдающих отеками, гипертонической болезнью или заболеваниями печени. Другое свойство творога - насыщенность кальцием - делает его крайне полезным для пожилых людей, которые сталкиваются с проблемами истончения и хрупкости костной ткани.

  • 3

    Снимает стресс. Употребление творога способствует синтезу "гормона радости" серотонина из аминокислоты триптофана. Как источник холина творог улучшает состояние нервной системы и функционирование мозга – его регулярное присутствие в рационе помогает лучше спать, меньше нервничать, легче переносить будничные стрессы.

  • 4

    Повышает иммунитет. В твороге содержится много полезных бактерий, которые улучшают баланс кишечной микрофлоры, подавляют размножение в ней патогенных организмов, ведущих к развитию разных недугов. Регулярное употребление творога – это очень хороша профилактика инфекций, в частности, молочницы и других грибковых поражений.

  • 5

    Препятствует атеросклерозу. Постоянное присутствие творога в рационе питания служит эффективной профилактикой атеросклеротических процессов Атеросклероз – это нарушение, при котором в сосудах "застревает" холестерин, а сосудистые стенки уплотняются и теряют эластичность: в результате сужается просвет сосудов и затрудняется кровоток, что резко увеличивает вероятность инфарктов и инсультов. 

    Аминокислоты в составе творога очень полезны тем, что способствуют интенсивному выведению из организма токсичных соединений, из-за которых развиваются подобные отклонения.

Врачи сообщили, что отказ от завтрака провоцирует ожирение

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Здоровье, Полезные свойства, Творог.
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