ТОП-5 полезных свойств творога

Насыщает и сжигает жир. Творог надолго продлевает ощущение сытости, не вредя обмену веществ, – употреблять его можно даже перед сном. Творог идеален для людей, трепетно следящих за фигурой: он усваивается даже при непереносимости лактозы, содержит много белка и полезных микроорганизмов, а благодаря присутствию аминокислоты метионина действует как эффективный жиросжигатель.

Полезен при хронических болезнях. Творог прекрасно вписывается в питание людей, страдающих отеками, гипертонической болезнью или заболеваниями печени. Другое свойство творога - насыщенность кальцием - делает его крайне полезным для пожилых людей, которые сталкиваются с проблемами истончения и хрупкости костной ткани.

Снимает стресс. Употребление творога способствует синтезу "гормона радости" серотонина из аминокислоты триптофана. Как источник холина творог улучшает состояние нервной системы и функционирование мозга – его регулярное присутствие в рационе помогает лучше спать, меньше нервничать, легче переносить будничные стрессы.

Повышает иммунитет. В твороге содержится много полезных бактерий, которые улучшают баланс кишечной микрофлоры, подавляют размножение в ней патогенных организмов, ведущих к развитию разных недугов. Регулярное употребление творога – это очень хороша профилактика инфекций, в частности, молочницы и других грибковых поражений.

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Препятствует атеросклерозу. Постоянное присутствие творога в рационе питания служит эффективной профилактикой атеросклеротических процессов Атеросклероз – это нарушение, при котором в сосудах "застревает" холестерин, а сосудистые стенки уплотняются и теряют эластичность: в результате сужается просвет сосудов и затрудняется кровоток, что резко увеличивает вероятность инфарктов и инсультов.

Аминокислоты в составе творога очень полезны тем, что способствуют интенсивному выведению из организма токсичных соединений, из-за которых развиваются подобные отклонения.