Как бороться с синдромом хронической усталости?

Новости шоу бизнеса:Все мы иногда чувствуем себя усталыми, пропадает желание что-то делать и мотивация вставать с постели. Это нормально после тяжелого рабочего дня или тренировки.

Синдром хронической усталости признан экспертами, наряду с сахарным диабетом и ожирением, новой "эпидемией 21-го века".

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, от данного заболевания психологического характера уже страдает почти половина трудоспособного населения планеты.

Учитывая значительные масштабы поражения этой патологии, которую невозможно вылечить до конца, мы сегодня подробно расскажем об основных причинах, симптомах и методах профилактики.

Симптомы синдрома хронической усталости

усталость, которую человек ощущает постоянно – даже после продолжительного отдыха и крепкого сна;

слабость – непрерывное желание присесть или прилечь даже при пассивном отдыхе или работе, отказ от движений;

апатия – полное безразличие к каким-либо событиям в жизни: ничто и никто не приносит радость;

раздражительность – ежедневный выброс агрессии на других людей, домашних животных без причины.

Причины хронической усталости

хроническое недосыпание: часто наблюдается у кормящих мам, а также трудоголиков, которые совмещают несколько работ и спят не более 4-х часов в сутки вместо положенных 8-ми;

переутомление: человек поглощен в рутину бесконечных обязанностей и хлопот, не оставляя времени для своих увлечений, удовольствий и отдыха;

однообразие жизни: многие из нас живут по заранее прописанному плану, соблюдая строгую дисциплину и беспрекословный режим, что сопровождается серостью жизнь, похожей на существование не человека, а бесчувственного робота.

Поскольку подобное поведение человека пагубно и для него, и для окружающих, которые страдают без вины, утрачивая симпатию и доверие к нему, необходимо срочно исправлять ситуацию таким способами:

полноценный сон: эта естественная потребность человека гарантирует отдых тела и души, восстановление энергии, а также здоровье, молодость и красоту;

приятный отдых: человек должен отвлекаться от должностных обязанностей и мирской суеты, что снять физическую усталость и эмоциональное напряжение на пикнике у озера, на морском побережье, горном курорте – одним словом, в уединении с природой;

правильное питание: во-первых, нужно кушать продукты, которые приносят удовольствие и пользу организму, а во-вторых, насыщают энергией и позитивом.

Что ж, синдром хронической усталости довольно легко победить, правда, как утверждают опытные врачи, ненадолго. Поэтому если данное заболевание невозможно вылечить, его реально предупредить, просто получая удовольствие от жизни – она у нас одна!