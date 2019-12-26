Врачи называли простые советы при простуде

Новости шоу бизнеса:Если вы устали, недосыпаете, мало пьете, то восприимчивость к простуде усиливается.

Когда приближаются зимние месяцы, многие из нас начинают принимать стимуляторы, чтобы предотвратить простуду и грипп. Иногда и профилактические меры не помогают, и вирусы и бактерии одолевают организм. Если вы устали, недосыпаете, мало пьете, то восприимчивость к простуде усиливается. Когда одолевает насморк и кашель, воспользуйтесь десятью советами для скорейшего выздоровления.

Вода. Достаточная гидратация организма важна всегда, но во время простуды особенно. Если поднялась температура, нужно много пить, чтобы токсины удалились из организма. Вода также помогает смягчить и удалить слизь.

Листья мяты. Мяту легко заготовить на зиму, если она растет в вашем саду. Из мяты и кокосового масла можно сделать природный бальзам, который очень эффективен при простуде. Им натирают грудь и ноги, и он облегчает симптомы простуды, расслабляет, очищает дыхательные пути, способствует глубокому сну.

Сон. Ложиться нужно раньше, тогда выздоровление наступит быстрее. Закройте книгу, выключите телевизор, ноутбук, свет и сон придет сам собой.

Мед. Общеизвестна польза меда при простуде, но не упомянуть о нем было бы нечестно. Мед успокаивает раздраженное горло, а также является природным антибиотиком. Включить мед в рацион легко – есть просто ложкой, добавить в чай, горячее молоко, смузи.

Фрукты. Когда одолевает простуда, аппетит, как правило, пропадает. Фрукты – это идеальная еда для больного. Они дают организму значительное вливание витаминов, которые помогают в борьбе с вирусами.

Пробиотик йогурт. Натуральный йогурт с живыми культурами поддерживает иммунную систему и убивает бактерии в организме. Он продается с ягодами или орехами, или мюсли. Такой продукт неплохо иметь в арсенале борьбы с инфекцией.

Ягоды. Даже в виде варенья, они богаты антиоксидантами, которые помогают выводить токсины из организма. Это хороший перекус и дополнение к другим блюдам.

Чай. Как мы говорили уже, мята растет как сорняк. А также ромашка. Листья обоих растений моют, несколько минут кипятят и пьют, можно с медом. Если вы не выращиваете травы, их можно купить в аптеке.

Чеснок. Чеснок ценится за его свойства антибиотика. Лучше употреблять его в сыром виде. Размельчить, смешать с молотой гвоздикой и быстро проглотить, запивая водой.

Смузи. Как уже было сказано, аппетит подавлен во время простуды, и смузи являются идеальным подкреплением. Можно выпить несколько различных коктейлей за день, давая подпитку иммунной системе. А идеальным решением будет сделать смузи с указанными выше ингредиентами.