Скачать
Четверг, 26.12.2019
За четыре года работы ProZorro сэкономила стране 100 миллиардов
За четыре года работы ProZorro сэкономила стране 100 миллиардов
В Украине впервые за последние 15 лет провели пересадку сердца
В Украине впервые за последние 15 лет провели пересадку сердца
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
ТОП-5 полезных свойств творога
ТОП-5 полезных свойств творога

Врачи называли простые советы при простуде

Врачи называли простые советы при простуде
02:51 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Если вы устали, недосыпаете, мало пьете, то восприимчивость к простуде усиливается.

Когда приближаются зимние месяцы, многие из нас начинают принимать стимуляторы, чтобы предотвратить простуду и грипп. Иногда и профилактические меры не помогают, и вирусы и бактерии одолевают организм. Если вы устали, недосыпаете, мало пьете, то восприимчивость к простуде усиливается. Когда одолевает насморк и кашель, воспользуйтесь десятью советами для скорейшего выздоровления.

Вода. Достаточная гидратация организма важна всегда, но во время простуды особенно. Если поднялась температура, нужно много пить, чтобы токсины удалились из организма. Вода также помогает смягчить и удалить слизь.

Листья мяты. Мяту легко заготовить на зиму, если она растет в вашем саду. Из мяты и кокосового масла можно сделать природный бальзам, который очень эффективен при простуде. Им натирают грудь и ноги, и он облегчает симптомы простуды, расслабляет, очищает дыхательные пути, способствует глубокому сну.

Сон. Ложиться нужно раньше, тогда выздоровление наступит быстрее. Закройте книгу, выключите телевизор, ноутбук, свет и сон придет сам собой.

Мед. Общеизвестна польза меда при простуде, но не упомянуть о нем было бы нечестно. Мед успокаивает раздраженное горло, а также является природным антибиотиком. Включить мед в рацион легко – есть просто ложкой, добавить в чай, горячее молоко, смузи.

Фрукты. Когда одолевает простуда, аппетит, как правило, пропадает. Фрукты – это идеальная еда для больного. Они дают организму значительное вливание витаминов, которые помогают в борьбе с вирусами.

Пробиотик йогурт. Натуральный йогурт с живыми культурами поддерживает иммунную систему и убивает бактерии в организме. Он продается с ягодами или орехами, или мюсли. Такой продукт неплохо иметь в арсенале борьбы с инфекцией.

Ягоды. Даже в виде варенья, они богаты антиоксидантами, которые помогают выводить токсины из организма. Это хороший перекус и дополнение к другим блюдам.

Чай. Как мы говорили уже, мята растет как сорняк. А также ромашка. Листья обоих растений моют, несколько минут кипятят и пьют, можно с медом. Если вы не выращиваете травы, их можно купить в аптеке.

Чеснок. Чеснок ценится за его свойства антибиотика. Лучше употреблять его в сыром виде. Размельчить, смешать с молотой гвоздикой и быстро проглотить, запивая водой.

Эти продукты можно есть на ужин без вреда для фигуры

Смузи. Как уже было сказано, аппетит подавлен во время простуды, и смузи являются идеальным подкреплением. Можно выпить несколько различных коктейлей за день, давая подпитку иммунной системе. А идеальным решением будет сделать смузи с указанными выше ингредиентами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болезнь, Простуда, Зима, Советы при простуде, Как сохранить здоровье зимой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 За что избили военнослужащую на Одесчине? Потерпевшая раскрыла детали
04 На Одесчине избили военнослужащую: Загороднюк обещает разобраться
05 Глава УГКЦ: Вопрос празднования Рождества - это не вопрос даты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
ВАКС продлил меру пресечения экс-главе &quot;Укрбуда&quot;
ВАКС продлил меру пресечения экс-главе "Укрбуда"
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Спасут человечество: в Китае родились свиньи-доноры
Спасут человечество: в Китае родились свиньи-доноры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь