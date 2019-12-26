Напитки, которые способны посоперничать с утренним кофе

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Кофе трудно чем либо заменить, но мы поговорим о напитках, что столь же пробуждающим образом влияют на наш организм, как и кофе.

Поговорим о тех напитках, что бодрят и дарят нам заряд энергии на целый день. Поговорим о здоровых и не очень напитках, что вдохновят вас на новые свершения. Какие же 4 лучших напитка вам стоит попробовать, чтобы чувствовать тот же энергетический подъем, что и после кофе.

Горячий шоколад

Какао полезен нашему организму, так как содержит множество полезных витаминов, что порой схожи как с кофе, так и с вином. Считается, что какао может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, ведь в нем есть флавоноиды, которые также есть в виноградной и цитрусовой кожуре. А выпив чашку горячего шоколада, вы получите дозу витаминов А, С, Е и В.