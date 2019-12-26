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Напитки, которые способны посоперничать с утренним кофе

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Напитки, которые способны посоперничать с утренним кофе
12:54 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Для лучшего самочуття и пробуждения утром – предлагаем заменить кофе на один из этих напитков. Эффект вас удивит!

  • 1

    Кофе трудно чем либо заменить, но мы поговорим о напитках, что столь же пробуждающим образом влияют на наш организм, как и кофе.

    Поговорим о тех напитках, что бодрят и дарят нам заряд энергии на целый день. Поговорим о здоровых и не очень напитках, что вдохновят вас на новые свершения. Какие же 4 лучших напитка вам стоит попробовать, чтобы чувствовать тот же энергетический подъем, что и после кофе.

    Горячий шоколад

    Какао полезен нашему организму, так как содержит множество полезных витаминов, что порой схожи как с кофе, так и с вином. Считается, что какао может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, ведь в нем есть флавоноиды, которые также есть в виноградной и цитрусовой кожуре. А выпив чашку горячего шоколада, вы получите дозу витаминов А, С, Е и В.

  • 2

    Зеленый чай

    В зеленом чае содержится много витамина С, который будет отличным профилактическим средством зимой от всяческих заболеваний. Не секрет, что в зеленом чае содержится от 1-4% кофеина, что порой даже больше чем в самом кофе, а также танин, что подавляет аппетит, и поэтому столь полезен при похудении, и еще много железа, йода. И теперь только представляете такую витаминную бомбу утром?!

  • 3

    Фреши

    Ну что может быть полезнее свежевыжатых соков?! Польза таких утренних напитков неоспорима. Ведь согласитесь, проснуться от свежего запаха фреша – это действительно здорово! Фреш однозначно может заменить кофе, так как столь сильный концентрат полезных витаминов и минералов, что содержится в свежевыжатом соке, в буквальном смысле «встряхнет» ваш организм утром, и заставит начать этот день активно и радостно.

  • 4

    Имбирный чай

    Чай из имбиря достаточно легок в приготовлении, и не занимает много времени, однако с пропорциями все же будьте внимательны. Достаточно нарезать или потереть очищенный имбирь, добавить туда мяту и мед по вкусу, и залить это все кипятком. Дело в том, что в имбирь входит большое количество эфирных масел, витаминов и аминокислот, что борются со многими заболеваниями. Также, имбирный чай крайне полезен при похудении, так как он низкокалориен, и ускоряет обмен веществ, выводя из организма все токсины и шлаки. А если вы страдаете отеками по утрам, именно чай из имбиря будет отличным помощником вам в этом.

    Так что существует много различных способов взбодриться утром, с минимальным вредом для организма. Ведь нет ничего лучше правильного и здорового начала дня, что зарядит вас энергией и внутренним удовлетворением. Главное помнить о гармонии и балансе во всем!

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Здоровье, Кофе, Напитки, Советы медиков, горячие напитки.
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