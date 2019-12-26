Вся польза кисломолочных продуктов

Новости шоу бизнеса:Почти каждый день мы употребляем различные молочные продукты. Одни делают это для того, чтобы похудеть, другие - ради пользы организму, третьи просто потому, что они вкусные.

Нашему организму требуется меньшее количество калорий, но в рационе обязательно должны присутствовать свежие овощи и фрукты, а также кисломолочные продукты.

Сердечно-сосудистая система работает на износ, потому, по словам специалистов, так важно вовремя проводить профилактические меры.

"Укрепление сосудов и сердечной системы невозможно без кардионагрузок (потому они так и называются!). Особенно для человеческого "мотора" полезны пешие прогулки и бег трусцой. Отлично укрепляют сосуды водные процедуры, в т.ч. обычное плаванье и контрастный душ" — говорит врач.

Ученые также заметили, что при низком содержании в организме витамина D риск инфаркта и инсульта возрастает на 62%. Выработку витамина D в организме стимулируют солнечные лучи. И потому умеренные солнечные ванны показаны всем без исключения – только не в разгар полуденного зноя и на солнцепеке.

Просто чаще бывайте летом на улице, — утром до11, вечером после 4-х. "Добрать" этот витамин можно и из пищевых продуктах – прежде всего, это молоко и молочные продукты, жирные сорта рыбы.

"Молочные продукты, особенно кислые вообще показаны человеку – они поддерживают организм и снабжают дополнительными микроэлементами для слаженной работы всех систем и органов" — говорит врач.