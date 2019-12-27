Тренировки на голодный желудок: помогут ли они похудеть?

Новости шоу бизнеса:Как часто у вас возникал соблазн не поесть перед тренировкой?

Многим людям кажется, что для занятий спортом им нужно топливо, из-за чего они и загружают себя пищей.

Однако именно фитнес на пустой желудок дает самые выдающиеся результаты в борьбе с лишним весом, и эксперты из Великобритании объяснили, с чем это связано.

В течение дня человек постоянно переходит из фазы голода в фазу насыщения. Последняя фаза длится приблизительно от 4 до 6 часов после приема пищи, и во время этого периода организм вырабатывает инсулин для снижения сахара в крови, белков и жиров, которые абсорбируются пищеварительной системой. Фраза голода наступает через 6 часов. В этот момент в организм выделяется глюкагон для поддержания уровня сахара в крови, и тело начинает расщеплять адипозную жировую ткань, превращая ее в свободные жирные кислоты, которые впоследствии конвертируются в разновидность энергии, известную как кетоновые тела.

Другими словами, человек начинает сжигать жир для превращения его в энергию. Как только вы начинаете принимать пищу, то этот процесс немедленно приостанавливается. Инсулин теперь ингибирует расщепление жирных кислот, что заставляет организм сжигать сахар, которые вы поглощаете. Фраза сжигания жира окончена. Если задуматься об этом глубже, то всё приобретет совершенно очевидный эволюционный смысл.

Когда для наших потомков еда не находилась в прямой доступности постоянно, как это происходит сегодня, сохранение запасов жира в организме было критически важным для выживания. Благодаря этому эволюционному преимуществу мы и выжили.

Сегодня большинство людей получает постоянный запас пищи, но наши тела физиологически всё ещё работают точно так же, как и десятки тысяч лет назад. Исследования показывают, что вспышки аэробных нагрузок на пустой желудок по сравнению с занятиями на полный желудок дают гораздо более выдающиеся результаты в борьбе с лишним весом, позволяя сжигать на 30% больше жира.