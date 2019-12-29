Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
На Донбассе проходит обмен пленными: все подробности (Онлайн-трансляция)
На Донбассе проходит обмен пленными: все подробности (Онлайн-трансляция)
В Украине проходят первые местные выборы в шести ОТО
В Украине проходят первые местные выборы в шести ОТО
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря

Вы забудете о бессоннице: как обмануть свой мозг

Вы забудете о бессоннице: как обмануть свой мозг
14:01 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Психологи поделились эффективным способом от бессонницы.

Ученые подсчитали, что 15-20% людей имеют кратковременное расстройство сна, чаще всего – бессонницу. И это неудивительно: в наше время существует масса причин, не дающих нам нормально заснуть. Как правило, наш мозг никак не хочет отключаться от дневных проблем и в голове крутятся навязчивые мысли.

Оказывается, необязательно прибегать к таблеткам от бессонницы, если вы никак не можете заснуть! Доктор Лус Бодойн из университета Саймона Фрейзера в Британской Колумбии предложил интересный способ, который помогает справиться с бессонницей: "Вы можете обмануть свой мозг, ввести его в состояние, когда мысли заменяются зрительными образами – состояние, в чем-то схожее с галлюцинацией. Но заметьте: без применения каких-либо наркотических средств!".

Итак, рассказываем об этом способе.

Выберите любую букву в алфавите.

Назовите про себя любое слово, которое начинается с этой буквы. Желательно, чтобы оно не несло яркой эмоциональной окраски, например, на букву "к" выберите не слово "клоун", а слово "кирпич". Представьте себе этот кирпич, визуализируйте его. Несколько секунд не торопясь "рассматривайте" этот кирпич.

Сладких снов: "волшебные" продукты-снотворное

Думайте и о других словах, начинающихся с этой буквы, и последовательно визуализируйте их так же, как и первое слово. У вас нет задачи вспомнить как можно больше слов на эту букву, никуда не торопитесь!

Когда вам надоест визуализация, вы можете придумать короткий рассказ о любом из этих слов. И представить его в своем воображении, как будто смотрите кино.

Продолжайте свои эксперименты, пока не заснете. У некоторых на это уходит всего пара минут, другим понадобится минут 15-20.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мозг, Сон, Советы, Бессонница.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
02 На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)
03 Зеленский подписал закон о привлечении нардепов к ответственности
04 Неожиданная связь: каким образом старение зависит от голодания
05 Все версии Volkswagen Golf нового поколения уже почти готовы к выпуску
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осенний призыв завершен: сколько солдат пополнили ряды ВСУ
Осенний призыв в ряды ВСУ завершен
Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
В каких городах уже пересмотрели тарифы на тепло
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
В Tesla разработали тяговую батарею для электрокаров
В Tesla разработали тяговую батарею для электрокаров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь