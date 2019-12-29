Вы забудете о бессоннице: как обмануть свой мозг

Новости шоу бизнеса:Психологи поделились эффективным способом от бессонницы.

Ученые подсчитали, что 15-20% людей имеют кратковременное расстройство сна, чаще всего – бессонницу. И это неудивительно: в наше время существует масса причин, не дающих нам нормально заснуть. Как правило, наш мозг никак не хочет отключаться от дневных проблем и в голове крутятся навязчивые мысли.

Оказывается, необязательно прибегать к таблеткам от бессонницы, если вы никак не можете заснуть! Доктор Лус Бодойн из университета Саймона Фрейзера в Британской Колумбии предложил интересный способ, который помогает справиться с бессонницей: "Вы можете обмануть свой мозг, ввести его в состояние, когда мысли заменяются зрительными образами – состояние, в чем-то схожее с галлюцинацией. Но заметьте: без применения каких-либо наркотических средств!".

Итак, рассказываем об этом способе.

Выберите любую букву в алфавите.

Назовите про себя любое слово, которое начинается с этой буквы. Желательно, чтобы оно не несло яркой эмоциональной окраски, например, на букву "к" выберите не слово "клоун", а слово "кирпич". Представьте себе этот кирпич, визуализируйте его. Несколько секунд не торопясь "рассматривайте" этот кирпич.

Думайте и о других словах, начинающихся с этой буквы, и последовательно визуализируйте их так же, как и первое слово. У вас нет задачи вспомнить как можно больше слов на эту букву, никуда не торопитесь!

Когда вам надоест визуализация, вы можете придумать короткий рассказ о любом из этих слов. И представить его в своем воображении, как будто смотрите кино.

Продолжайте свои эксперименты, пока не заснете. У некоторых на это уходит всего пара минут, другим понадобится минут 15-20.