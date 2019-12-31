Не такие полезные, как мы все считали: продукты и напитки, с которыми нужно быть осторожнее

1 Про вред обезжиренных продуктов говорилось уже неоднократно. Оказалось, здесь присутствует маркетинговый ход. Специалисты выяснили, что те товары, на которых написано "обезжиренный" продаются гораздо быстрее. Однако это не говорит об их пользе. Согласно исследованиям, люди, которые употребляют пищу с большим процентом жира, с меньшей вероятностью будут страдать диабетом.

2 Кроме того, еще одним продуктом, в чудодейственную силу которого продолжаю верить граждане, является сок из пакетов. Эксперты заявили, что такие соки ошибочно считать полезными. Все дело в процессе приготовления. Несмотря на то, что фрукты, из которых должен изготавливаться такой сок, полезны, они имеют мало общего с конечными продуктом. В момент, когда с фруктов удаляется кожица и семена, удаляются также и полезные волокна, ответственные за замедление поглощения сахара. Из-за этого у человека быстрее начинает выбрасываться инсулин — данная ситуация вполне может привести к развитию диабета. Более того, если в соке высокий процент калорийности, но небольшой объем, это приводит еще и к ложной сытости, от чего страдает режим питания.