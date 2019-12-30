Скачать
Понедельник, 30.12.2019
Кого вернула Украина из плена: полный список и биографии освобожденных
Кого вернула Украина из плена: полный список и биографии освобожденных
Украина выделит 30 миллионов гривен на "Инклюзивное искусство"
Украина выделит 30 миллионов гривен на "Инклюзивное искусство"
"Отправлю в школу": Фьюри обратился к Уайлдеру
"Отправлю в школу": Фьюри обратился к Уайлдеру
Виктория Бекхэм урезала себе зарплату: бренд дизайнера терпит убытки - СМИ
Бренд Виктории Бекхэм терпит убытки

Обнародованы полезные свойства кунжута

Обнародованы полезные свойства кунжута
12:53 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Кунжут является одной из первых культур, из которых извлекалось масло, а также одной из первых приправ, которые использовал человек в своей пище.

Кунжут известен еще с доисторических времен.

Предположительно его родина Индия, откуда он распространился далее по территории Ближнего Востока, Азии, Африки. 

Сейчас самыми крупными производителями кунжута являются Индия, Мексика и Китай.

Нам кунжут, либо как его еще называют сезам, известен по кондитерским и хлебобулочным изделиям, посыпанного этими маленькими, приятно пахнущими орехом зернышками.

Роль здорового питания трудно переоценить, но мало кто знает, что именно кунжут один из самых полезных продуктов не лишь в питании, но и в лечении.

Для сравнения приведем примеры некоторых продуктов, содержащие кальций. Твердые сыры содержат около 600 мг кальция, миндаль – 256 мг, молоко – 120 мг, творог – 95 мг, кунжут – 1150 мг.

Что есть, чтобы суставы были здоровыми
Что есть, чтобы суставы были здоровымиЧитать полностью

Вы будете приятно удивлены, узнав, что, употребляя в день всего лишь 10-20 г (0,5-1 чайная ложка) вы можете привести не лишь в норму собственный рацион питания, но и укрепить костную ткань зубов и эмаль. Так же семена хорошо удаляют зубной налет, так как они производят мягкий чистящий эффект. Есть необходимо только белые сырые семена, при этом довольно тщательно их прожевывать. Оставшиеся на зубах семена надо хорошо растереть по зубам, это отполирует их, очистит и обогатит эмаль кальцием.

Столовая ложка семян кунжута покрывает суточную потребность в кальции не только при его недостатке, но и в тех случаях, когда требуется увеличить его потребление, а это в первую очередь период усиленного роста костей у детей. После сорока лет, когда начинают в организме происходить гормональные изменения, кальций вымывается из организма, что приводит к остеопорозу. Опять же, на выручку придут семена кунжута. Так же кунжут полезен беременным и кормящим мамам.

Учитывая то, что кунжут является не только королем кальция, но и источником иных минералов и витаминов, почему бы каждый день не съедать по 1 чайной ложке кунжута?

Вот один из рецептов салата с применением кунжутных семечек: мы промываем листья шпината, нарезаем их полосками, добавляем семена кунжута, чуть-чуть шафрана. Заправляем салат смесью лимонного сока с оливковым маслом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Кунжут, Советы медиков, Полезные свойства кунжута.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 C наступающим Новым 2020 годом: лучшие СМС-поздравления и открытки
02 Магнитные бури 2020: когда ожидать в январе
03 Появились снимки Шуфрича с убитыми редкими животными
04 Что есть, чтобы суставы были здоровыми
05 Гончарук: Еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов на тепло
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На фронте сегодня тихо - сводка Штаба ООС
На фронте сегодня тихо - сводка Штаба ООС
В Польше обвинили Путина во лжи
В Польше обвинили Путина во лжи
Обвал гривны: каким будет курс валют после затяжных праздников
Каким будет курс валют после затяжных праздников
Рэперша alyona alyona резко высказалась о загрязнении окружающей среды
Рэперша alyona alyona резко высказалась о загрязнении окружающей среды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь