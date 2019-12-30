Распространенные мифы о сахаре, которые нужно срочно опровергнуть

1 Сахар вызывает гиперактивность у детей Если ваш ребенок носится как угорелый по кругу, перестаньте винить в этом сахар. Исследования, пытавшиеся установить связь между гиперактивностью и потреблением сахара, потерпели крах. Поводом для возникновения этого мифа стало тревожное письмо, полученное в 1974 году Американской академией педиатрии, в котором некто Уильям Крук писал, что уже более трех лет он считает сахар повинным в детской гиперактивности. При этом никаких научных обоснований в тексте не обнаружилось.

2 Натуральный сахар полезнее прошедшего заводскую обработку Наследники ведических традиций скажут вам, что натуральный мед полезнее той кукурузно-фруктозной дряни, которой пользуются в пищевой промышленности. Пускай расскажут это ученым, чье единодушное мнение гласит: и мед, и кукурузный сироп дают один и тот же эффект. Проблема только в том, что конфеты содержат больше сахара на порцию, чем натуральные продукты, а значит, и больше калорий. Но этим все и ограничивается, поэтому не стоит разворачивать трагедию и клеймить злом кукурузный сироп.

3 У детей, злоупотребляющих газировкой, выше риск ожирения Еще одна странная спекуляция, "подкрепленная" процентами: одна порция газированной воды в день на 60% повышает риск того, что у вашего ребенка будет ожирение. Из лагеря научного сообщества вновь слышны призывы успокоиться: да, пользы от довольно калорийной газировки не очень много, но не одна она превращает граждан всех возрастов в жировые глыбы. Более подвижный образ жизни и нормальное питание куда лучше скажутся на вашем весе, нежели отказ от сахара.

4 Сахар вызывает диабет Распространенный миф. Исследования показали весьма слабую зависимость между употреблением сахаросодержащих продуктов и развитием диабета. Все, что ученым известно о влиянии сахара на метаболизм, ожирение и диабет, пока лежит в области теории. Наследственность оказывает гораздо большее влияние на ваше здоровье, чем то, что вы едите.

5 Зависимость от сахара можно сравнить с героиновой В 2009 году было высказано предположение, что сахар стимулирует систему поощрения нашего мозга так же, как это делают табак, алкоголь, секс, кокаин и героин, что позволяет ставить между этими вещами знак равенства. Доказательством тому якобы служат снимки головного мозга, на которых определенные участки, отвечающие за удовольствие, одинаково реагируют в ответ на сахар и на вышеназванные раздражители. Полярная точка зрения говорит, что методы нейровизуализации до сих пор не позволяют показать, на что похожа каждая из зависимостей, а значит, страх "сахарной наркомании" ничем пока не обоснован и о нем надо забыть.

6 Диета совсем без сахара полезнее, чем с минимумом сахара Если одни верят, что любая доза кокаина смертельна, то другие уверены, что прикончить их способна лишь ложка сахара. И пока есть такие люди, их будет сложно убедить в том, что сахар в малых порциях допустим даже при строгой диете.

7 Сахар — это предвестник наркозависимости Предположения выше дают некоторым пропагандистам возможность говорить, что сахар открывает двери для зависимости от более серьезных веществ. Эти страхи безосновательны. Во-первых, уже установлено, что никакой "сахарной иглы" нет. Во-вторых, в самой идее о переходе с легких наркотиков на тяжелые нет доказательной базы — это было и остается только умозаключением.

8 Коричневый сахар полезнее белого Цвет — не фактор полезности или вреда. В процессе промышленной обработки сахарного тростника образуется черная патока, или меласса, отвечающая за цвет продукта. В чистой мелассе содержатся такие витамины и минералы, как калий и магний, но в самом коричневом сахаре их уже недостаточно, поэтому не тешьте себя иллюзиями, что тростниковый сахар несет вам больше пользы, чем белый. И суть обоих этих видов сахара одинакова — техпроцесс позволяет очистить коричневый сахар от мелассы и получить белый.