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Понедельник, 30.12.2019
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Самая полезная: какая каша "лидирует"

Самая полезная: какая каша "лидирует"
22:41 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эта крупа сбалансирована по аминокислотному составу, в ней много белка, есть железо и много других полезных веществ.

По "полезности" первое место занимает гречка.

Она не подвержена нападению вредителей, поэтому ее не обрабатывают пестицидами. Еще гречка практически не повышает уровень глюкозы в крови.

На втором месте рис. Но не белый, а бурый. При его обработке сохраняется семенная пленка, что позволяет сохранить в зерне больше полезных микро- и макроэлементов. Когда же мы варим белый рис, прошедший все стадии шлифовки, то, по сути, готовим сплошной крахмал. Он быстро усваивается и моментально повышает уровень глюкозы в крови, а значит, вскоре снова захотим есть. Для тех, кто мечтает похудеть, это не лучший вариант. Увлекаться белым рисом не стоит еще и потому, что он может способствовать риску инсулинорезистентности, то есть развитию нечувствительности клеток к инсулину. Со временем это может привести к сахарному диабету.

Это Ваш лучший друг: почему нужно начинать каждый день с этой каши (Фото)

Третье место — макароны из твердых сортов пшеницы. Варить их нужно до полуготовности, как говорят итальянцы, al dente, чтобы в их составе, как и в белом рисе, не было много крахмала.

Важно понимать, что чем разнообразнее будет наш рацион, тем больше пользы мы принесем нашему здоровью. Поэтому не спешите отказываться ни от риса, ни от макарон.

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Питание, Здоровье, Гречка, Каша.
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