Скачать
Вторник, 31.12.2019
"Спекулятивный спрос": Гончарук объяснил ослабление гривни
"Спекулятивный спрос": Гончарук объяснил ослабление гривни
"Я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня": Кравцов уходит из "Укрзализныци"
Кравцов уходит из "Укрзализныци"
Месси - спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы
Месси - спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы
С наступающим Новым 2020 годом: оригинальные поздравления в красивых открытках
С наступающим Новым 2020 годом: оригинальные поздравления в красивых открытках

Ученые назвали лучший продукт для снижения холестерина

Ученые назвали лучший продукт для снижения холестерина
02:20 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Что произойдет с телом, если съедать 4 миндальных ореха ежедневно.

Не так часто вкусные продукты являются еще и полезными. Одним из таких редких примеров является миндаль, который содержит много витаминов и других элементов, необходимых для нашей красоты и здоровья.

Эксперты рассказали о 7 положительных изменениях, которые произойдут, если употреблять эти орехи каждый день.

Снижение уровня холестерина

Миндаль входит в список 5 самых эффективных продуктов, которые снижают «плохой» холестерин. Если уровень этого вида холестерина уже превышен, количество миндаля рекомендуется увеличить до 20–30 штук в день. Симптомами такого состояния являются белые точки (жировики) на нижних веках, боли в ногах, ранняя седина.

Здоровые волосы

Миндаль содержит почти все минералы и витамины, которые необходимы для роста волос, их здоровья и красоты. Магний и цинк стимулируют рост волос, токоферол укрепляет, а витамины группы В придают шевелюре блеск и прочность.

Профилактика болезней сердца

Антиоксиданты, мононенасыщенные жирные кислоты, магний, медь, присутствующие в миндале, оказывают мощную поддержку сердцу и кровеносной системе. В целях профилактики ишемической болезни сердца и других сердечных нарушений есть миндаль нужно с кожурой.

Предупреждение появления морщин

В данных орехах в достаточных количествах есть марганец, который участвует в выработке коллагена — белка, отвечающего за тонус и упругость кожи. Также со старением помогает бороться витамин Е, который является антиоксидантом.

Здоровая микрофлора

В кожуре миндаля содержатся пребиотики — элементы, необходимые для роста и размножения полезных бактерий в кишечнике. При дисбактериозе (симптомами являются вздутие и боли в животе, неприятный запах изо рта, расстройство пищеварения) ежедневную дозу миндаля рекомендуется увеличить до 30–35 штук.

Похудение

Одно научное исследование доказало, что люди, которые едят миндаль, потребляют меньше углеводов (сладостей, мучных изделий) в течение дня. Похудению также способствует нормализация обмена веществ, которую обеспечивают витамины и клетчатка, присутствующие в этих орехах.

Медики назвали полезные свойства имбиря

Улучшение работы мозга

Регулярное потребление миндаля благодаря присутствующим в нем токоферолу и жирным кислотам улучшает память. Кроме того, эти орехи позволяют задержать старение мозга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Холестерин, Орехи, Миндаль, Миндальные орехи, Польза миндаля, Свойства миндаля, Продукт для снижения холестерина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Петиция о лишении Медведчука звания заслуженного юриста: ответ Зеленского
02 Дешевле и долговечнее: Tesla подала патент на новые аккумуляторы
03 Настоящий суперпродукт: самый полезный фрукт для здоровья сердца
04 Много воды пить нельзя: ответ почему
05 Аппарат NASA готов к отправке на Красную планету
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ
Большой обмен: Лутковская выступила против публикации данных лиц из списка ОРДЛО
Лутковская против публикации данных лиц из списка ОРДЛО
Визит Помпео в Украину: когда и зачем
Визит Помпео в Украину: когда и зачем
Рецепт дня: закусочные слойки &quot;Елочки&quot; с ветчиной и сливочным сыром (Фото)
Рецепт дня: закусочные слойки "Елочки" с ветчиной и сливочным сыром (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь