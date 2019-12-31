Когда перебор: как избавиться от токсинов после обильного застолья

Новости шоу бизнеса:Простые способы быстро прийти в себя.

Позади отличный вечер с друзьями в баре или пляжная вечеринка, свадьба двоюродного брата или день рождения лучшей подруги.

Вероятно, вы чувствуете себя не очень хорошо и после всех этих развлечений вам обязательно нужно очистить организм от токсинов. В выходные дни мы обычно переедаем или едим вредные продукты, что в дальнейшем плохо сказывается на здоровье. Переедание, злоупотребление алкоголем и жирной пищей способствует высвобождению "свободных радикалов" в организме, от которых нужно поскорее избавиться.

Вот наиболее распространенные симптомы интоксикации организма: головная боль, припухлость живота, ощущение тяжести, упадок сил, тошнота, головокружение и похмелье.

Тяжелая еда приводит к ожирению и повышает уровень холестерина в крови, вредит здоровью сердца и сосудов, повышает риск развития диабета и задержки жидкости в организме. Если после бурной вечеринки на следующее утро вы не можете встать с кровати, возьмите на вооружение несколько советов, которые помогут вам вывести токсины из организма.

Перед вами самые эффективные способы выведения токсинов из организма после употребления жирной пищи и алкоголя.

Яблочный уксус

Если после пробуждения у вас сильно кружится голова, выпейте 1 чайную ложечку яблочного уксуса натощак, даже если вам не нравится его вкус. Доказано, что яблочный уксус - это очень эффективное мочегонное и очищающее средство.

Если вы страдаете от гастрита или совершенно не переносите вкус уксуса, разведите чайную ложечку уксуса в столовой ложке теплой воды. Выпейте одним глотком. Если вы страдаете от острого гастрита или хронической язвы желудка, просто не используйте это средство.

Фруктовые соки

Речь идет только о свежевыжатых натуральных соках. Не пейте сок из порошка или пакетированные соки из магазина. Если вы не хотите выжимать сок сама, попросите кого-нибудь из своих близких сделать это для вас. Мы не советуем готовить сок с вечера, потому что в таком случае он теряет большую часть своих полезных свойств. Если вы живете одни и знаете, как тяжело выжать апельсиновый сок с похмелья, приготовьте его заранее и уберите в холодильник, прежде чем отправиться на вечеринку.

Лучше всего выводят токсины из организма соки помело, ананаса и папайи. Очень важно не добавлять никакие подсластители, например, сахар или мед, и выпивать их минимум за 15 минут до завтрака или отхода ко сну.

Насыщение организма влагой

Если вы будете пить много воды, это поможет вам вывести токсины из организма в конце недели, в особенности если вы перепили в выходные. Вода содержит в себе все, что нужно нашему организму, чтобы быть здоровым и чистым. Ее очищающий эффект невозможно ни с чем сравнить.

Также вы можете пить натуральный травяной чай горячим или холодным. Если у вас болит живот, попробуйте принять отвар больдо, ромашки или мяты. Вы можете выращивать все эти лекарственные травы у себя дома - ухаживать за ними очень просто.

Фрукты и овощи

Пейте больше натуральных свежевыжатых соков и временно воздержитесь от красного мяса, белой муки, прохладительных напитков, кофе, цельного молока, яичного желтка, колбасы и жареных продуктов. Ешьте больше сырых фруктов и овощей и готовьте из них разноцветные салаты.

Возможно, томаты сейчас не самая лучшая идея, но сельдерей, петрушка и салат придутся как раз кстати. Вы также можете добавлять в готовые овощные блюда шпинат, мангольд и тыкву. Придерживайтесь этой простой диеты в течение нескольких дней - и вы убедитесь в ее чудодейственном эффекте.

Физические нагрузки

Еще один отличный способ вывести токсины из организма - заняться спортом. Дело в том, что во время занятий спортом мы потеем, а вместе с потом из организма выводятся токсины.

Если вы недолюбливаете фитнес, попробуйте просто походить по лестнице вместо того, чтобы воспользоваться лифтом, пройдитесь пешком в быстром темпе вместо того, чтобы ехать на метро, и отправляйтесь за покупками пешком или на велосипеде, а не на машине.

Размеренное питание

Добавьте к основным приемам пищи (завтраку, обеду, полднику и ужину) еще два легких перекуса (второй завтрак и паужин). Ешьте спокойно, медленно, размеренно, тщательно пережевывайте пищу.

Помните, что желудок все еще страдает от того, что поздно ночью вы ели и пили, поэтому не усугубляйте его состояние. Ешьте часто и понемногу и попробуйте отказаться от добавки.