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Какие продукты вызывают депрессию у женщин?

Какие продукты вызывают депрессию у женщин?
11:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Любовь к некоторым продуктам делает представительниц прекрасного пола более склонными к депрессивным состояниям.

Опасными для психики оказались хлеб, картофель и макароны.

Исследователи из Гарвардского университета обнаружили любопытную связь между рационом питания и психическим здоровьем у женщин.

Ученые из Гарварда утверждают: увлеченность пищей с высоким содержанием быстроусвояемых углеводов сказывается не только на физической форме женщин, но и на их настроении. "Чем чаще женщина питается полуфабрикатами, макаронами и хлебобулочными изделиями, тем выше ее склонность к депрессивным состояниям", — заявили они, в частности.

Исследователи на протяжении 10 лет наблюдали и анализировали рацион питания нескольких сотен добровольных участниц проекта. Они убедились в том, что женщины, в рационе питания которых присутствовали рыба, фрукты и овощи, кисломолочная продукция, орехи и оливковое масло, имели гораздо более позитивные показатели своего психического состояния. Те, кто часто ел блюда из теста и мяса, а также постоянно употреблял готовые снэки в виде чипсов и сухариков, в разы чаще страдали депрессиями.

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Еще раньше представители науки высказывались о том, что женщины сильнее подвержены развитию депрессивных состояний в силу лабильности гормональной системы. Ненатуральные компоненты, содержащиеся в вышеперечисленных продуктах, еще больше ослабляют нервную систему у женщин, предостерегли врачи.

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Все по теме:

Питание, Депрессия, Здоровье, Продукты питания, Советы медиков, Депрессия у женщин.
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