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Новый год - непростое время для организма: сколько можно майонеза и шампанского

Новый год - непростое время для организма: сколько можно майонеза и шампанского
20:36 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Диетологи же рекомендуют правильно распределить свой рацион 31 декабря, чтобы снизить вред жирной пищи до минимума.

До Нового года остались считанные часы, поэтому все активно готовятся к праздничной вечеринке и проверяют заготовки для новогодних блюд. 

В первую очередь, не стоит забывать о полноценном завтраке, обеде и легком ужине, которые помогут не накидываться на праздничный стол и уберегут от лишних килограмм. Для организма новогодняя ночь - не простое испытание, ведь тяжело отказать себе в жирной пище, алкоголе и сладостях. Но диетологи советуют придерживаться определенной нормы.

Сложно представить праздничный стол без оливье, который принято заправлять калорийным майонезом. Лучше вовсе не употреблять его, особенно на ночь. Для салатов рекомендуется использовать оливковое масло или соус, но если хотите майонез, тогда не заливайте его пачками в салат, одной ложки вполне достаточно.

Новогодний стол: каких продуктов лучше избегать

А вот норма шампанского становит 1-3 бокала, но только в том случае, если вы пьете его на голодный желудок. Также не стоит на праздники увлекаться мандаринами, несмотря на их полезные свойства, в день можно съесть 2-4 плода.

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Питание, Здоровье, Вред, Польза, Новый год, Новогодний стол.
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