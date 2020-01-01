Названы идеальные для работы мозга витамины

Новости шоу бизнеса:Максимально стимулируют активность мозга такие макроэлементы как глюкоза, железо, фосфор.

Поддержание хорошего самочуствия и всех органов невозможно без нормальной работы "самого умного" органа — мозга. Регулярное употребление витаминов Е, С и А полезно для здоровья мозга, — утверждают медики.

Действие витаминов

Витамин Е защищает клетки мозга и содержится в растительном масле и сливочном, молоке, яйцах, зелени мясе.

Витамин С незаменим для активизации мыслительных процессов, и кроме цитрусовых, им богата любая зелень, черная смородина, облепиха и шиповник.

Витамин А образуется из бета-каротина. Темно-зеленые и оранжевые овощи — кладезь бета-каротина. Также витамин А есть в печени трески, болгарском перце, молочных продуктах, рыбе.