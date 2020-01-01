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Когда нужно обязательно выпить воды?

Когда нужно обязательно выпить воды?
17:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Питье воды обеспечивает приток кислорода к мозгу и таким образом бодрит.

Общеизвестно, что воду пить нужно, но большое значение имеет и то, когда это делается. По словам врачей, есть случаи, когда первое, что нужно предпринять, — это выпить воды.

Прежде всего, отмечают эксперты, с питья воды следует начинать каждый свой день, поэтому пейте воду после пробуждения. Такая привычка способствует более активным метаболическим процессам, выведению токсинов из организма. Кстати, пить воду в этом случае лучше не холодную, а теплую или комнатной температуры.

Также медики рекомендуют выпивать стакан воды перед едой – подобный прием защищает от переедания. Воду полезно пить за 30 минут до еды.

Кроме того, лучше выпить воды в том случае, когда вдруг разыгрался аппетит и хочется чего-то непременно очень насыщенного, калорийного и вредного. Специалисты отмечают, что очень часто для восполнения запасов влаги организм "требует" у своего владельца именно еды. Перед ее соблазном устоять гораздо сложнее, и у желудка больше шансов получить желаемое.

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Помимо этого, следует пить воду до и после тренировки, а также тяжелой работы и занятий, требующих большого физического напряжения. При интенсивной физической активности из организма выводится много влаги – ее обязательно нужно восполнить.

"Главное, не выпивать залпом сразу большой объем воды, это может спровоцировать спазмы желудка", — посоветовали врачи.

Еще один случай, требующий питья воды, — болезнь. Увеличение потребляемой жидкости активизирует выведение нежелательных компонентов, образуемых при "столкновении" в организме возбудителей болезни и иммунными клетками.

Чувствуете усталость и падение тонуса? Выпейте воды – данный способ помогает пережить в такой момент отсутствие возможности для полноценного отдыха. 

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Вода, Здоровье, Советы медиков, Когда нужно пить воду.
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