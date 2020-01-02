Эксперты назвали вредные привычки, ускоряющие старение (Фото)

1 Откажитесь от неправильной еды Перестань злоупотреблять такими продуктами как растительное масло, маргарин, красное мясо, белый хлеб, сладости, обработанные пищевые продукты. Они могут провоцировать воспаления в организме, а это в свою очередь ускоряет образование морщин. Для того,чтобы предотвратить преждевременное старение, делай упор на продукты богатые омега-3 жирными кислотами и альфа-линолиевой кислотой (ALA): льняное семя, льняное масло,авокадо, лосось и оливковое масло. Они помогут твоей коже оставаться мягкой и эластичной, безупречной на внешний вид. Не забывай про фрукты и овощи. Свежие плоды в изобилии содержат цинк, селен, витамин С, и бета-каротин, которые являются ключевыми игроками в процессе производства коллагена в организме, а также способствуют защите кожи от свободных радикалов. И употребляй достаточное количество белка — недавние исследования показали, что недостаток белка в организме может вызвать слезы, морщины и трещины на коже.

2 Не злоупотребляйте алкоголем Алкоголь является естественным мочегонным средством, так что чем больше ты пьешь, тем больше обезвоживаешь свой организм, что в результате негативно сказывается на коже лица. Кроме того чрезмерное употребление алкоголя вызывает вспышки розацеа и обостряет акне, способствует появлению морщин, а все это мгновенно заставит тебя выглядеть старше.

3 Не засиживайтесь под палящим солнцем Как бы ни было приятно греться на пляже под солнцем, загар для кожи оказывается не самым лучшим подарком. Принятие солнечных ванн чревато риском развития рака,к тому же чрезмерное воздействие УФ-лучей ослабляет клетки кожи и кровеносные сосуды,истончает кожу лица, делает ее более восприимчивой к повреждениям.

4 Откажитесь от тяжелого мейкапа Макияж может как помочь скрыть недостатки и пигментный пятна, так и заставить тебя выглядеть старше. Например, тяжелые основы и тональные кремы могут забиваться в морщины вокруг глаз и рта, подчеркивать тонкие линии. Лучше отдавай предпочтение легким увлажняющим основам, которые создадут невесомое покрытие и добавят твоей коже здорового сияния.

5 Перестаньте бодрствовать ночью Это приводит к таким негативным последствиям для здоровья, как увеличение веса, нарушение иммунной системы, снижение концентрации, провалы в памяти и землистый цвет кожи лица. Поэтому обязательно старайся спать не менее 7−9 часов в сутки. При этом лучше всего спать на спине, так как, если лежать слишком долго на одной стороне лица, на утро можно обзавестись новыми морщинами или так называемыми"линиями" сна, которые придают лицу не самый свежий и отдохнувший вид.

6 Не складывайте губы "трубочкой" Когда мы пьем напитки, используя соломинку, это, конечно, выглядит соблазнительно, но вовсе не оказывается полезным для нашей кожи. Привычка складывать губы "трубочкой" способствует тому, что кожа лица вокруг рта покрывается мельчайшими морщинками-лучиками, с трудом поддающимися коррекции и полному устранению. Подобный эффект, от которого быстро стареет кожа лица производит и затяжка сигаретой при курении. Кстати, курящие нередко выглядят гораздо хуже не только из-за того, что их лицо приобретает неприятный оттенок, но и по причине возникновения некрасивых мимических морщин, спровоцированных курением. Ты удивишься, но даже постоянное жевание, свидетельствующее о скопившемся напряжении, тоже провоцирует быстрое старение кожи лица, в особенности — на носогубном треугольнике.

7 Не трите кожу! Кожа лица периодически требует помощи в избавление от ороговевших частичек, серьезно загрязняющих ее. Однако чересчур большое усердие в этом деле губительно. если пользоваться скрабами и / или пилингом чаще, чем раз в неделю, можно запросто повредить нежные клетки эпидермиса, ослабив тем самым его естественные защитные свойства от чего быстро стареет кожа лица.

8 Применяйте антивозрастные кремы только после 40 Серьезной ошибкой многих молодых женщин является то, что их кожа лица приучается к "молодильным" кремам еще до 35 лет. Важно помнить, что каждый возраст требует подходящей косметики. До достижения 25-летнего возраста достаточным будет использование тоников и кремов с эффектом увлажнения (зимой — защитных). До 35 лет актуально применение питательных средств и антистрессовой косметики. И только после 40 лет, когда естественная выработка коллагена уже снижается, пора начинать пользоваться лифтингами и прочей антивозрастной косметикой.

9 Не спите на животе В этой позе твоя голова повернута набок, что заставляет напрягаться мышцы шеи и плеч. Лежа на животе, ты рискуешь встать с "помятым" лицом — отеками и мешками под глазами. Старайся спать на спине или боку. Выбирай невысокую подушку, чтобы шея лежала ровно, а подбородок не упирался в грудь.

10 Не хмурьтесь Дурной характер очень хорошо отражается на лице. если ты постоянно чем-то недовольна, хмуришь лоб, поджимаешь губы, то жди ранних мимических морщин.

11 Не ешь много сахара Мы знаем, что сахар прибавляет лишних килограммов. Но это не вся страшная правда. Эксперты в области здравоохранения считают, что сахар еще и ускоряет старение. Тайно, неторопливо и неуклонно. Сахар вредит нашей коже, высушивая коллаген и эластин, которые в ней присутствуют. В итоге? Тусклая, сухая, дряблая, склонная к морщинам кожа. Этот процесс, известный как гликация, также вызывает темные круги и отечность. По данным исследования, опубликованного в "Британском журнале дерматологии", эти эффекты начинаются примерно в возрасте 35 лет и прогрессируют со временем.