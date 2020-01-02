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Как алкоголь влияет на состояние вашей кожи?

Как алкоголь влияет на состояние вашей кожи?
10:38 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

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Специалисты университета штата Техас в течение четырнадцати лет наблюдали более, чем за 80 000 женщинам, которые в том или ином количестве употребляли спиртные напитки.

При этом медики выяснили, что регулярное употребление женщинами спиртного может быть связано с обострением и ухудшением симптомов различных заболеваний кожи. По мнению исследователей, это вызвано тем, что алкоголь провоцирует нарушения основных обменных процессов в организме, затрагивая функции почек, печени, сердца, костного мозга.

Также в результате злоупотребления спиртными напитками возникает дефицит питательных веществ и отмечается общее снижение иммунитета. Кроме того, для любителей алкоголя значительно увеличивается риск заражения бактериальными и грибковыми инфекциями, также проявляющихся в виде кожных дефектов.

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Доктора объясняют, что ухудшение состояния кожи связано, прежде всего, с возникающим в результате нездорового образа жизни недостатком цинка и витамина С, нарушением процесса всасывания их из желудочно-кишечного тракта.

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Здоровье, Лицо, Уход за кожей лица, Советы медиков.
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