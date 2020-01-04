Как избавиться от лишней воды в организме: продукты, которые помогут в этом

Новости шоу бизнеса:С отеками хоть раз в жизни сталкивался каждый.

Отек — это избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма. Диетологи рассказали о продуктах, которые позволят вывести лишнюю жидкость.

Зелень: петрушка, укроп, лук.

Белковые продукты: постное мясо и птица, молочные продукты небольшой жирности (2-5%), рыба и морепродукты, яйца.

Продукты, богатые витамином С: шиповник (отвар шиповника), 1 цитрусовый фрукт в день, яблоко, болгарский перец, цветная капуста, белокочанная капуста, а зимой небольшая порция квашенной капусты или 1-2 небольших малосольных огурца.

Продукты, богатые витамином D: морская рыба, сельдь, яичный желток, печень трески, конечно – рыбий жир, сыры твердых сортов. Помним о мере, 1-2 яйца в день, рыбы 160 грамм, сыра 50 грамм.

Травы. Можно в комплекс добавить природные помощники – сборы трав и ягод (шиповник, брусника, чай из березовых почек, календулы, ромашки).

Вода. Пить во время еды можно, а порой и нужно, если едим что-то сухое. Если организм требует воды, то нужно выпить стакан или два. В день человеку необходимо 40 мл воды на 1 кг веса.

Соль. Не отказываемся от поваренной соли полностью. Она должна присутствовать в небольшом количестве, так как недостаток натрия, как и калия, влечет за собой подталкивание организма удерживать эти микроэлементы из любой поступающей пищи и не отдавать их. Задержание натрия – задержание воды – отеки!