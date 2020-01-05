Волшебная парочка: почему корица и лимон так полезны для нашего здоровья

Новости шоу бизнеса:Сочетание "корица и лимон" является одним из наиболее распространенных в народной медицине.

Дело в том, что эти два продукта восполняют наши ежедневные потребности во многих питательных веществах, а потому будут очень полезны для нашего здоровья.

Если вы из тех людей, кто привык каждый день принимать различные витаминные комплексы для поддержания защитных сил своего организма, то обязательно попробуйте это средство: корица и лимон. Оно поможет вам укрепить иммунную систему и не заболеть в холодную погоду.

Целебный цитрусовый фрукт и известный с древних времен вид специи являются уникальным наследием и источником многочисленных питательных веществ. Они способны укрепить наше здоровье и при этом не повлекут за собой нежелательных последствий, так как побочные эффекты отсутствуют.

Кроме того, эти ингредиенты весьма экономичны, они всегда есть под рукой у любой хозяйки, а еще они обладают приятным вкусом. Так почему же не воспользоваться и их полезными свойствами?..

1. Корица и лимон для уменьшения болей в суставах

Если вы страдаете от артрита, то ежедневный прием домашнего лекарства на основе корицы и лимона поможет вам снять как отек, так и воспаление.

Лимон невероятно богат витамином С. Это вещество очень важно для нашего организма в принципе, так как помогает ему вырабатывать коллаген (а этот вид белка, в свою очередь, необходим для поддержания здоровья костей и суставов).

Кроме того, лимонный сок богат антиоксидантами, которые позволяют эффективно уменьшать воспалительные процессы. Только для того чтобы лечение принесло результат, оно должно быть регулярным.

Сочетание лимона с корицей позволяет нам воспользоваться их мочегонными и очищающими свойствами.

Наконец, оба ингредиента являются хорошими противовоспалительными и широко используются для этих целей во всем мире.

2. Корица и лимон для борьбы с лишним весом

Вы наверняка уже много раз слышали о продуктах, которые «ускоряют наш обмен веществ». Так вот если и есть какой-либо эффективный способ ускорить свой метаболизм, то это как раз сочетание корицы с лимоном.

Корица помогает контролировать уровень инсулина в крови, а также углеводы.

То есть вместо того, чтобы «откладывать их про запас», наш организм будет использовать их в качестве источника необходимой ему энергии.

И если вы будете каждый день потреблять это домашнее средство на основе корицы и лимона, то ваши жировые отложения станут менее устойчивыми к методам борьбы с ними и постепенно вы заметите, как лишний вес уходит без вреда для здоровья, то есть максимально естественно.

3. Здоровое лицо: чистая кожа, без акне

Корица с лимонным соком действуют как очень эффективное антибактериальное средство. Действие обоих ингредиентов сосредоточено в двух областях:

Лимонный сок позволяет уменьшить угревую сыпь — не избавить нас от нее вовсе, но сделать значительно менее заметной.

Корица же, в свою очередь, сможет справиться с инфекцией, которая вызывает появление прыщиков.

Если вы приучите себя пользоваться данным средством регулярно, каждый вечер, то сможете добиться желаемого результата: угревая сыпь поубавится, а следы от нее и возможные шрамы станут значительно менее видимыми.

4. Эффективное средство для борьбы с простудой и гриппом

Это средство, конечно, не способно на 100% уберечь нас от простудных заболеваний и уж тем более от гриппа. Это должно быть понятно сразу.

Но тем не менее, даже если болезнь сразит нас, мы сможем перенести ее в более легкой форме и выздороветь значительно быстрее, так как у нашего организма будут силы и ресурсы с ней бороться.

Благодаря витамину С, содержащемуся в лимоне, а также антибактериальным свойствам корицы, можно сделать свою иммунную систему крепче.

Так, вы сможете избежать неприятных периодов повышенной температуры или избыточного количества слизи в дыхательных путях.