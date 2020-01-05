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Оказывается, он не для всех: кому противопоказан чеснок

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Оказывается, он не для всех: кому противопоказан чеснок
11:31 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Несмотря на то, что чеснок - одно из самых полезнейших растений, оно полезно не всем.

В силу его многочисленных целебных свойств, его рекомендуют к потреблению как народная, так и официальная медицина. Однако, есть болезни и состояния человека, при которых чеснок строго противопоказан.

Чеснок строго противопоказан людям:

1. С проблемной печенью

Так как в чесноке содержится много достаточно токсичных элементов, его потребление противопоказано людям с больной печенью. Кроме обострения хвори и дальнейшего нарушения химических процессов в печени вы больше ничего не получите. То же самое касается больных почек.

2. При диарее

Кишечник человека — весьма чувствительный орган. Если у вас диарея, не стоит испытывать лишний раз организм на прочность. Стенки кишечника в данном случае, будучи уже воспаленными, вас не порадуют.

3. Которым предстоит хирургическое вмешательство

Запланировали ложиться на хирургическую операцию — забудьте про чеснок за две недели до вмешательства. Химические элементы разжижают кровь человека, и когда вы находитесь под скальпелем хирурга — лишние кровоизлияния вам крайне нежелательны.

4. Женщинам с беременностью и кормящим грудью

Медицина еще недостаточно знает о влиянии чеснока на плод матери или новорожденного малыша, кормящегося от груди. Лучше перестраховаться.

5. С низким кровяным давлением

Поскольку чеснок способен понижать уровень кровяного давления, его потребление лишь усугубит ваше и без того плохое состояние.

Эксперты назвали полезные свойства чеснока

6. С глазными болезнями

Химические вещества, входящие в состав чеснока, могут раздражать слизистую глаза. Коль ваши зеркала души и без того гиперчувствительны — чеснок им не понравиться.

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Питание, Здоровье, Продукты, Вред, Польза, Чеснок, Противопоказание.
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