Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать

Новости шоу бизнеса:Все лекарства из аптеки можно разделить на оригинальные и дженерики (аналоги). Обычно последние стоят дешевле, чем и привлекают покупателей.

Врач Екатерина Смирнова рассказала о плюсах и минусах оригинальных лекарств и дженериков.

Оригинальный препарат – это препарат, который производит фармакологическая компания, которая его открыла, доказала эффективность, и синтезирует по определенной технологии.

Дженерики – тот же самый препарат, но продается под другим названием и произведенный другой фармкомпанией.

Чем отличаются оригинальные лекарства от дженериков?

Оригинальный препарат эффективен на 100% – именно поэтому он первый выходит на рынок, но стоит он дороже.

В дженериков эффективность ниже, поскольку его производят на другом заводе из другого сырья. Но при этом он дешевле. Разница между ними как между дорогой и дешевой машиной – вы до конца доедете, но как быстро и с каким комфортом.

Некоторые дженерики могут работать очень хорошо, как оригинал. Но о них знают только врачи, которые постоянно работают в стационаре с определенной группой препаратов, основываясь на своем клиническом опыте.

Иногда для людей стоимость оригинала слишком высокая, у них просто нет таких средств, и они выбирают аналоги

Однако Екатерина Смирнова советует выбирать для лечения оригинальный препарат. Ни в коем случае самостоятельно не заменять оригинал на дженерики, особенно если врач выписал оригинал.

Сделать это можно только лишь проконсультироваться со своим врачом! Если врач сразу назначил аналог – значит он в нем уверен, и принимать его можно.